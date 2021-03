Al Guadalcacín sólo le vale puntuar en La Algaba para pasar a la fase de ascenso

El CD Guadalcacín está a 90 minutos de saber si a partir de la próxima semana va a luchar por el ascenso a Tercera División o bien por no descender a Primera Andaluza. Cual funambulista se encuentra el equipo guadalcacileño, que llega a la última jornada de la primera fase habiendo perdido fuelle tras cosechar cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. De una segunda plaza consolidada e incluso luchando por el liderato con el Tomares, a verse superado por Peña Rociera y Chiclana y tener que jugarse este domingo en La Algaba la única plaza en juego que queda para luchar por el ascenso.

En efecto, Algabeño y Guadalcacín afrontan la última fecha de la primera fase empatados a 25 puntos en la clasificación. Los sevillanos aparecen cuartos al tener mejor golaveraje general, pero el empate les vale a los de Diego Galiano para superarlos al término del encuentro, ya que en el Fernández Marchán los azulones ganaron por cuatro goles a uno.

Con las cámaras de la televisión de la Federación Andaluza en directo (12:00 horas), el Guadalcacín tratará de aferrarse a sus opciones para pasar el corte como cuarto clasificado y no tener que pelear por la permanencia. El empate vale pero ya se sabe que quien sale a empatar termina perdiendo, así que el objetivo es ir a por el partido ante un rival que ha ido de menos a más durante la temporada y que ha sumado 10 de los últimos 15 puntos. Todo lo contrario que un Guada que ha perdido cuatro de sus cinco últimos partidos.

"Vamos a ir a por la victoria, si juegas a empatar terminas perdiendo; los chavales merecen el premio de jugar por el ascenso"

Los jerezanos afrontan el partido con la importante baja de Fernando, pieza clave en la línea de contención del centro del campo. El técnico ha citado a todos los disponibles, incluidos Javi Navarro, que está mermado por una inoportuna gastroenteritis que ya le obligó a ser sustituido en la primera mitad con el Chiclana, y Copero, que ha superado una lesión.

El técnico azulón cree que sería una pena no jugar la fase de ascenso después de estar casi toda la competición en la segunda plaza: "Los chavales se merecen ese premio, es verdad que a lo mejor no estuvimos bien en algunos de los últimos partidos, pero contra el Chiclana no merecimos perder", refleja Galiano. Y aunque valga el empate "nosotros vamos a salir a ganar porque cuando un equipo juega a empatar lo normal es perder. Estamos con muchas ganas de que llegue el partido, tenemos esa ilusión de jugar la fase de ascenso".

Del Algabeño precisó que "aquí no tuvieron su día, pero es un buen equipo, con una propuesta atractiva de fútbol y va a ser complicado, aunque vamos con ganas de conseguir el triunfo".