El Guadalcacín repite en casa y debe recuperar terreno ante el UP Viso

El Guadalcacín no arroja la toalla ni mucho y sigue soñando. El cuadro de Diego Galiano, tras la derrota ante el líder Cartaya por 0-1 el pasado domingo en el Fernández Marchán, abre la segunda vuelta de la fase de ascenso a Tercera con una importante cita en la tarde de este sábado también en casa. Recibe al UP Viso este sábado a partir de las siete.

Restan cuatro jornadas para el final, con doce puntos en juego, que dan para variar de forma notable los actuales coeficientes de todos los integrantes de este grupo que pelean por dar el salto de categoría.

Los azules llegan a este compromiso vital con tres bajas importantes. Benítez y Elías, fijos para el entrenador todas las jornadas, se pierden este enfrentamiento por sanción, mientras que Álvaro no podrá jugar por lesión. Además, David, portero suplente, no puede acudir al partido al estar confinado por contacto directo con un positivo en Covid-19.

Por contra, es alta Sergio Iglesias, que ya cumplió su encuentro de castigo y está totalmente recuperado Óscar, que también estuvo confinado por coronavirus.

Galiano, sin confianzas

Diego Galiano, pese a que el UP Viso ya apenas tiene opciones de ascenso, asegura que "es un equipo que me gusta bastante. Se metió al final como nosotros, en la última jornada ganando en un campo tan complicado como en el Atlético Onubense, pero no ha tenido nada de suerte en los partidos de esta fase".

Bajo su punto de vista, el cuadro visueño "compite bastante bien y sus jugadores de arriba tienen velocidad y calidad. Ahora seguro que juegan más tranquilos y son más peligrosos aún. Saben muy bien a lo que juegan y nos tocará estar muy concentrados. Esperemos que no tengan su mejor día y nosotros estemos acertados y seamos capaces de convertir nuestras ocasiones".