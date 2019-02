El Guadalcacín se queda con sólo dieciséis jugadores hasta final de temporada

Se cerró el plazo del mercado de fichajes en categoría nacional y el Guadalcacín no pudo hacerse con los servicios de Alberto Orellana, central perteneciente al Recreativo Portuense de la Primera Andaluza. El club que preside Manuel Jiménez Ortega intentó hasta el último momento cerrar el fichaje del defensa jerezano, pero finalmente su club no dio el brazo a torcer y no permitió la salida del jugador, que tenía el acuerdo cerrado con el equipo de Jesús Mendoza.

En efecto, el futbolista, con pasado en el mismo Guadalcacín, Jerez Industrial y Xerez Club Deportivo entre otros equipos, lo tenía todo dispuesto y tan sólo quedaba el visto bueno de la directiva del Recreativo Portuense. Sin embargo, el plácet no llegó debido a que la directiva recreativista no pudo reunirse para debatir la situación. Se da la circunstancia de que la misma directiva que no ha permitido salir a Alberto Orellana a un club dos categorías por encima sí ha dejado salir a Kevin Bonilla, que se marcha al Jerez Industrial, club que milita en la misma categoría que los portuenses.

El futbolista, que no fue a entrenar el pasado jueves con el equipo, está muy decepcionado con el club portuense, ya que entendía que regresar a Tercera División era una buena oportunidad.

Con la llegada de Germán y la salida de Chato en una suerte de 'trueque' entre Guadalcacín y Arcos, el club pedáneo ha cerrado la plantilla con sólo 16 futbolistas, un número muy bajo para afrontar la segunda vuelta en la que los jerezanos, colistas de la clasificación con sólo 10 puntos, intentarán acabar la temporada con la máxima dignidad posible.