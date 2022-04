El Guadalcacín FSF viaja a Ceuta para medirse a un complicado CD Camoens

El Guadalcacín FSF se mide este sábado (19:00) en Ceuta al CD Camoens FSF, un equipo salvado ya desde hace bastantes jornadas, que se que se encuentra en la novena plaza del grupo III de la Segunda División femenina con 23 puntos y que está mostrando un buen nivel de juego.

El equipo de Andrés Sánchez, con 15 puntos no debe tener problemas para lograr la permanencia -sólo desciende un equipo y a falta de siete jornadas aventaja al colista Cádiz en 12-, pero no llega a la cita en su mejor momento. La pasada jornada cayó goleado por 0-4 en casa ante el Desguaces París La Algaida y cuenta con bajas importantes para este desplazamiento tanto por lesión como por motivos laborales. Jugadoras tan importantes como Luci, Davinia o Natalia se pierden este compromiso.

El técnico del cuadro guadalcacileño ha trabajado duro durante los últimos días con su bloque para olvidar cuanto antes el duro revés del pasado fin de semana y realiazar el mejor papel posible ante "un rival con mucho nivel, que está realizando la mejor campaña de su historia. Cuenta con recursos y jugadoras muy importantes en la categoría. Tres de ellas son sudamericanas y están contribuyendo a subir el nivel de un equipo que ha crecido mucho y que le está logrando buenos resultados hasta con equipos de la parte alta".

De todos modos, apunta que "vamos con la intención de competir y de hacer las cosas lo mejor posible. Contamos con bajas importantes y no es una excusa ni mucho menos. El equipo es muy joven, pero es lo que nos toca, sentar las bases con lo nuestro para el futuro porque económicamente no somos fuertes. El partido va a ser duro y complicado, pero en ganas e ilusión no nos supera nadie y viajamos con la intención de puntuar".