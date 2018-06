Hoy puede ser un gran día

Llegó el día: el Atlético Sanluqueño se juega esta tarde (18:45 horas) en Yecla regresar a Segunda B a las primeras de cambio, objetivo de la temporada que tiene en la palma de la mano tras el 3-0 de El Palmar: con tres goles de ventaja, el Atleti deberá superar un ambiente en contra -aunque viajan 400 seguidores verdiblancos habrá cuatro mil aficionados locales en pos del milagro- y al Yeclano -que se dejará todo buscando la remontada- para cantar victoria y festejar el ascenso a Segunda B.

En efecto y pese al 3-0 de la ida, el Sanluqueño asume que le va a tocar sufrir esta tarde ante un Yeclano que buscará adelantarse en el marcador lo antes posible para alimentar las esperanzas de la remontada. Eso sí, el Atleti ya ha dado muestras de madurez suficientes como para confiar en el equipo, lo que ha motivado que unos 400 aficionados se desplacen para animar a La Lety esta tarde en La Constitución.

400Aficionados verdiblancos. Se desplazan en cuatro autobuses y en coches particulares a Yecla

Rafa Carrillo, entrenador del Sanluqueño, ve a su equipo físicamente preparado para responder a las exigencias que plantee el Yeclano: "Estoy convencido de que allí van a sacar su mayor fuerza o todas las fuerzas que le queden y tendremos que mostrar también nosotros nuestro nivel para evitar que el contrario sea un rival bueno".

Llega el último partido de una temporada "de once meses, estoy muy contento por cómo ha transcurrido sobre todo la última parte del campeonato y sobre todo esta fase final y esperemos que podamos seguir disfrutando en El Palmar". Eso sí, el técnico cordobés no quiere hablar de su continuidad: "Todavía no se sabe nada porque estamos centrados en el partido, a partir del domingo si ascendemos la continuidad es segura pero luego habrá que ver las opciones y el plantemmamieno que se realiza de cara a la próxima temporada".

De cara al partido de esta tarde, Carrillo asume que el Yeclano saldrá a por todas desde el pitido inicial y subraya que el Atleti no puede confiarse por el 3-0: "Está claro, nosotros vamos a jugar otro partido diferente. Evidentemente ellos con el resultado en contra intentarán hacer un partido agresivo, fuerte, de mucho poder ofensivo en los primeros minutos y nosotros tendremos igualmente que mostrarnos fuertes para evitar que ellos encuentren ese tipo de acciones y que vayan perdiendo la confianza viendo que no nos pueden hacer daño y que los minutos vayan en su contra".

Al entrenador del Sanluqueño no le precupa el ambiente: "No, lo que me preocupa son mis jugadores, que no sepamos interpretar qué tipo de ambiente nos podamos encontrar y manejarlo. Creo que nosotros somos los que tenemos que ser más inteligentes, llevar el control hacia donde queremos y manejarlo en función del estado de ánimo que nos interesa". Tampoco las dimensiones del campo han de ser un hándicap porque "cuando es césped natural el equipo se siente bien porque maneja el control del balón y en ese sentido creo que vamos a tener un campo con mucha presión a nivel de público y ambiente pero en lo que es el juego y el rival creo que puede ser un terreno y un rival que nos pueden venir bien para nuestro estilo.

Cuatro autocares de aficionados acompañarán al Sanluqueño en Yecla y Rafa Carrillo lo agradece: "Va a ser un partido fundamental y clave para los aficionados, para nosotros, para el club y para la localidad. Estamos deseando que llegue el partido, que veamos a nusstra afición con nosotros y que podamos hacerle disfrutar y darle el ascenso. Nosotros vamos a intentar ofrecerle nuestro trabajo, el máximo esfuerzo y las máximas ganas e ilusión para corresponder ese apoyo y para conseguir que el equipo le regale el ascenso a su afición. Esperamos que así sea y podamos disfrutarlo todos juntos luego aquí en Sanlúcar".

Rafa Carrillo desplaza a Yecla a toda la plantilla, incluídos los lesionados Alberto Rodríguez y Javi Valenzuela y Sergio Ceballos, recién incorporado tras su etapa en las Fuerzas Armadas. Es baja Mawi, al que podría sustituir Luisito o Güiza en el equipo inicial, y arrastran molestias José y Reina, que ha recaído, aunque el central continuará en el once verdiblanco.