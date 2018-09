Ibiza, otra plaza difícil para el Sanluqueño

El Atlético Sanluqueño disputa desde las doce del mediodía su segundo partido oficial de la temporada en casa del Ibiza, equipo que logró la plaza en el Grupo IV al adquirir los derechos deportivos del Lorca y que en la primera jornada se llevó los tres puntos ante el Sevilla Atlético, uno de los teóricos favoritos para el regreso a Segunda División A.

Los de Rafa Carrillo afrontan el partido después de sufrir la derrota en la primera jornada contra el Real Murcia, perdiendo la imbatibilidad en El Palmar tras una racha de catorce partidos consecutivos en los que ni siquiera habían encajado goles.

Nos vamos a enfrentar a un equipo disciplinado y que mantiene el bloque del año pasado"

Toca pues levantarse de la derrota y sumar los primeros puntos del campeonato para ir adquiriendo esa confianza necesaria en los primeros compases de toda competición.

Los verdiblancos han mantenido la duda hasta último momento de Pelón, que se ha recuperado de sus molestias y apunta al equipo titular formando pareja en el centro de la defensa junto a José Romero. La única baja sigue siendo la de Dani Güiza, al que aún le quedan varias semanas para estar al cien por cien.

Rafa Carrillo, técnico del Sanluqueño, espera que su equipo no cometa algunos errores infantiles que costaron la pasada semana los tres puntos y se queda con la imagen que dio el equipo durante la segunda mitad frente al Murcia. "El partido y el trabajo que hicimos era para haber conseguido un empate", aseguraba.

Del combinado ibicenco, explicaba que "nos vamos a enfrentar a un equipo muy disciplinado, que mantiene el bloque del año pasado, que es compacto y que contra el Sevilla Atlético fue capaz de llevarse el partido. Ahora juegan en casa y posiblemente jueguen más abiertos y arriesguen más y tenemos que aprovechar esos espacios".

El cordobés añadía que el Sanluqueño "va a estar pendiente de su trabajo, tomando precauciones a nivel colectivo pero lo más importante es que nos encontremos fuertes en el aspecto defensivo y a partir de ahí seguro que tenemos opciones" y del nuevo integrante del equipo, el punta Juanfran, comentaba que "es lo que estábamos buscando y ahora lo importante es que entre lo antes posible en la dinámica para contar con él. Se ha hecho de rogar pero al final vamos a poder tener a un delantero que está acostumbrado a jugar en Segunda B. Ojalá entre en dinámica de trabajo lo antes posible y podamos contar con sus goles".

También pasaba por la sala de prensa del campo sanluqueño Edu Oriol, exjugador del Ibiza ahora enrolado en las filas verdiblancas. De su exequipo decía que "se ha reforzado con buenos jugadores y es un equipo de los llamados a estar arriba porque tiene una inyección económica importante, pero no hay que tener miedo a nada, jugamos once contra once y con ilusión y trabajo por qué no traernos los tres puntos", aventuraba. Conocedor del fútbol pitiuso, añadía que "no hay mucha afición y no vamos a tener esa presión, pero sí tendremos un equipo muy bueno delante", advertía, al tiempo que añadía: "No nos tenemos que asustar, aquí tenemos buenos jugadores también y hay que jugarles tú a tú".

En el equipo del sevillano Ñoño Méndez está lesionado Cirio, máximo goleador de los ibicencos la pasada temporada, mientras que el exinternacional italiano Marco Borriello aún no están en las condiciones físicas adecuadas para debutar.