Apuntan a los nuevos supercargadores como la causa del incendio

Apuntan a los prototipos de nuevos cargadores supercharge como los posibles causantes del incendio en el Circuito de Jerez que ha arrasado la carpa y motos de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE, obligando a la suspensión del Test Oficial de las motos eléctricas. El E-Paddock (carpa con las motos eléctricas y los cargadores) comenzó a arder alrededor de las 00:15 horas de la pasada madrugada y la causa del incendio se encuentra actualmente bajo investigación.

A falta de confirmación oficial, las primeras versiones apuntan a que el incendio de la carpa no se origina en ninguna moto o batería de las motocicletas eléctricas sino en uno de los dos prototipos de cargadores supercharge que se estaban probando en Jerez. Se trata de cargadores de mayor potencia que los utilizados anteriormente y apuntan a que de uno de ellos salía humo además de que a la hora de originarse el incendio no había persona alguna en la carpa ni ninguna moto se estaba recargando. De igual modo, se subraya que estos nuevos prototipos de cargadores no estaban funcionando -no estaban recargando ninguna moto- pero sí enchufados.

Cabe reseñar que este Test Oficial en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto estaba pensado, en buena medida, como una oportunidad ideal para probar los cargadores, una pieza clave en esta novedosa competición. A tal efecto, había dos prototipos de nuevos cargadores supercharge que los equipos estaban probando con la mente puesta en la competición.

También hay que apuntar a que la carpa de las motos eléctricas tenía un generador propio, por lo que no estaba conectada a la red eléctrica del Circuito de Jerez, lo que evitó un desastre aún mayor.