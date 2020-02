Industrial-Roteña, partidazo en La Juventud

Partidazo esta tarde en el Campo de la Juventud (18:00 horas), donde el Jerez Industrial se mide a la Roteña; primero contra quinto, los blanquiazules escocidos por la derrota en Chipiona que cortó una impresionante racha de toda una vuelta sin conocer la derrota y los rojillos en racha ascendente tras la llegada de Jesús Mendoza al banquillo.

El Industrial quiere hacer borrón y cuenta nueva: el tropiezo en el Gutiérrez Amérigo quedó atrás como eso, el mejor escribiente hace un borrón, y ahora se conjura para volver a la senda de la victoria delante de su afición, al tiempo que mantener -o aumentar- la ventaja en el liderato y los 16 puntos con respecto al quinto clasificado, precisamente su rival de esta tarde.

Y su rival no es otro que la Roteña de Jesús Mendoza, exentrenador industrialista y que ha reactivado a los rojillos: desde su llegada al banquillo del Manuel Bernal, tres victorias y una derrota han colocado a los de la Villa a tiro de play off, a tres puntos de la cuarta plaza. Con estas credenciales, huelga decir que la Roteña llega a prolongar su racha a costa de aumentar la del Industrial.

Juanjo Durán, entrenador del Jerez Industrial, destaca el potencial de los rojillos: "La Roteña es un equipo con muchos jugadores de Jerez, a principios de temporada creíamos todos que iba a estar entre los cuatro primeros y seguro que hasta final de liga dará mucha guerra porque tiene muy buena plantilla aunque a lo mejor no empezaron como a ellos les hubiese gustado. Ahora están remontando, vienen de tres victorias consecutivas y seguro que va a venir a La Juventud a ponernos las cosas bastante difíciles. Se ha vuelto a enganchar para pelear por los puestos de play off de ascenso y seguro que querrá sumar los tres puntos para dar un paso más y seguir la dinámica tan buena en la que viene".

Además, Jesús Mendoza ha sido habitual en los partidos del Industrial en El Chicle: "Sí, ha venido varios partidos a vernos y nos conoce bastante bien. Nosotros intentaremos estar a nuestro nivel, hacer un partido complicado para ellos y que los puntos se queden en La Juventud. Sabemos que para los jugadores de Jerez de la Roteña va a ser una motivación extra jugar aquí en La Juventud y sabemos que de ganar este partido sería un paso importante para seguir restando puntos de cara a asegurarnos los puestos de play off de ascenso".

En el Industrial, la meta es hacer que lo de Chipiona pareciera un accidente: "Tuvimos un día malo, no estuvimos acertados en muchas cosas que estábamos haciendo bien durante el año y como he dicho esta semana, son los mismos chavales que nos permiten estar en una situación privilegiada hoy, en Chipiona tuvieron un día malo y en esta categoría está claro que si no tienes la intensidad que requieren los partidos, lo terminas pagando".

Eso sí, no hay que rasgarse las vestiduras por una derrota después de toda una vuelta sin perder: "Ha sido como una semana normal, tuvimos una charla el martes como todas las semanas, todos somos conscientes de lo que pasó y a partir de ahí a trabajar como lo venimos haciendo y a intentar cambiar la dinámica del otro día en Chipiona".

Juanjo Durán ha citado a todos los disponibles porque hay varios futbolistas que arrastran molestias y que son dudas, por lo que decidirá los que se vestirán de corto esta tarde en La Juventud.