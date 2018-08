El Industrial ficha a Pascu

Pascual Buyla Nkara, 'Pascu', se ha convertido en nuevo jugador industrialista. El delantero, de origen guineano pero con nacionalidad española, llega a la entidad jerezana procedente del Cabecense. A sus 27 años, Pascu tiene una dilatada experiencia en diferentes clubes de Tercera División como el Illueca, Epila, Andorra, Almazán y Cabecense, club en el que aterrizó en el mercado invernal de la pasada temporada. Formado en las categorías inferiores del Zaragoza, a cuya disciplina perteneció entre los años 2002 y 2007, Pascu destaca por su físico, que acompaña con una excelente calidad técnica y capacidad goleadora.

El punta, en declaraciones a la web del club, asegura que llega "buscando recuperar sensaciones y poder sentirme de nuevo importante en un proyecto ganador como el que está configurando el Jerez Industrial. He desarrollado mi carrera futbolística fuera de Andalucía y no conozco mucho a los clubes de la zona pero he preguntado a gente de mi entorno y todos me han confirmado que éste es un gran club, un club muy fuerte que tiene una gran repercusión tanto a nivel mediático como deportivo. Además, me han hablado que cuentan con una gran afición que siempre apoya a los suyos así que no puedo estar más feliz por haber recalado en un club con la historia del Jerez Industrial". Respecto a la temporada venidera Pascu añade que "vengo a trabajar y a sacrificarme por el colectivo en todas las facetas del juego. Destaco principalmente por mi faceta goleadora pero no lo es menos que también me entrego al máximo tanto en la presión al rival como a la hora de asistir a mis compañeros".