El Jerez Industrial ficha a Rubén, defensa de El Torno

El defensa Rubén Olid Vega, conocido futbolísticamente como Rubén, se ha convertido en nuevo jugador del Jerez Industrial para la próxima liga 2020-21. Tras seis temporadas en el CD El Torno 2009, el zaguero jerezano de 28 años llega al club blanquiazul como uno de los centrales más consagrados de la categoría con la intención de hacerse importante en el esquema de Juanjo Durán, entrenador industrialista.

En el Jerez Industrial destacan entre las características de Rubén que se trata de "un defensa expeditivo, rápido en la cobertura y con una gran disciplina táctica. A estas características une además un poderoso físico que lo convierte en un importante baluarte tanto defensivo como ofensivo en los balones aéreos así como ser un jugador polivalente que se desenvuelve perfectamente además en la posición de pivote defensivo. Un fichaje que a buen seguro se ganará pronto a la parroquia industrialista".

Sobre su fichaje por el Jerez Industrial, Rubén comentaba que "ha sido una decisión muy difícil dejar el club en el que llevo jugando seis temporadas consecutivas. Solo tengo palabras de elogio para todas las personas que forman parte de El Torno, me he sentido muy a gusto con todos ellos pero hay trenes que solo pasan una vez y en este caso no quería dejar pasar esta bonita oportunidad de formar parte de un club con la solera e historia del Jerez Industrial. Le estoy muy agradecido al míster por darme esta oportunidad, lo daré todo para cumplir las expectativas que ha depositado en mí".

El nuevo defensa industrialista se describe como "un jugador muy competitivo que lo da todo sobre el terreno de juego y que se siente igual de cómodo jugando de central y de pivote defensivo. Seré de utilidad allá donde el míster lo considere oportuno. Lo importante es aportar al equipo en lo que sea necesario".

Pensando en la próxima temporada, las expectativas de Rubén son ambiciosas: "La experiencia en esta categoría me dice que será una temporada muy exigente. Todos los clubes son muy competitivos y deberemos dar lo mejor de cada uno de nosotros para sumar de tres en tres. Aquí nadie te regala nada, cada punto hay que sudarlo en el terreno de juego. A nivel personal trabajaré al máximo para hacerme un hueco en el once titular. Sé que la competencia sera máxima pero pelearé en cada entreno para ganarme la confianza del míster".

Por último y en lo que a su nueva afición se refiere, Rubén señala que "estoy deseando debutar ante la afición industrialista. Ojalá las circunstancias permitan la asistencia de público a los estadios. Esta afición tiene una cosita especial, siempre arropa a los suyos, tanto dentro como fuera de casa y eso es un aliciente importante para cualquier jugador. Será muy especial debutar ante los aficionados".