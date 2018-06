El Industrial llegará hasta la última instancia

El Jerez Industrial ultimaba anoche el recurso que presentará hoy mismo al Comité de Apelación de la Federación Andaluza de Fútbol después de que el Comité de Competición de la Gaditana haya eliminado a los de Paco Cala de la fase de ascenso a División de Honor amparándose en el artículo 75.5 del Código de Justicia Deportiva.

El club industrialista ha puesto en manos de un abogado experto en Derecho Deportivo el caso y va a solicitar nuevamente la cautelar en tanto no resuelva Apelación, aunque este órgano podría decidir hoy mismo si el recurso entra antes de las diez de la mañana.

La Gaditana establece la ida entre Roteña y Bazán para el día 24 de junio y la vuelta, el 28

El Jerez Industrial considera muy injusta la decisión del Comité de Competición de echar al equipo de la eliminatoria por los incidentes que ocurrieron en el partido de Sacramento contra el Bazán. En la entidad no se entiende que en un primer momento Competición ordenara la reanudación del partido y, una semana después, argumente que hubo un fallo en su sistema informático que impidió computar las sanciones en base al artículo 75.5, que ha provocado la expulsión del equipo de la lucha por el ascenso a División de Honor.

El club, en un comunicado que compartió en sus redes sociales nada más conocer la sentencia el pasado miércoles, explicaba que "ante este nuevo despropósito del Comité de Competición (Cádiz), la junta directiva del Jerez Industrial C.F. informa que ante esta nueva resolución que entendemos es totalmente parcial y desproporcionada y de acuerdo con el derecho que nos asiste, presentaremos recurso ante el Comité de Apelación durante el jueves 14 de junio. Informamos igualmente que llegaremos a las instancias necesarias para reparar esta injusticia y el daño provocado a la imagen de nuestro club y sus aficionados".

De este modo, el Jerez Industrial va a solicitar la cautelar porque "Competición ha comunicado una sanción totalmente diferente. Apelación les devolvió el expediente para que fundamentasen su anterior decisión no para que realizara una nueva resolución y, al igual que en la anterior ocasión, no fundamentan por qué no atienden nuestras alegaciones", apuntan desde el club industrialista.

En cualquier caso, la base del recurso de apelación será "que se fundamente todo en un principio de equidad y de justicia deportiva para los dos clubes. Ahí está el vídeo de Leo. Quien entra en el terreno de juego y agrede a uno de los nuestros sólo se lleva un partido, y luego la escabechina que han hecho con los nuestros. Pedimos que las sanciones sean equitativas y que se aplique el reglamento de la misma forma a los dos. No puede salir tan barato que los aficionados locales invadan el campo, haya agresiones, repelidas por jugadores nuestros, y que el equipo local salga beneficiado con la eliminación del otro. No tiene ni pies ni cabeza", lamentan desde el club.

Por su parte, la Federación Gaditana de Fútbol no ha puesto hora al partido de ida de la eliminatoria final entre la Roteña y el Bazán, que en teoría se tenía que disputar este domingo. En la web de la Gaditana la fecha que aparece para la ida es la del 24 de junio y el 28 para la vuelta.