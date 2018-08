Isra: "Firmo no pasar el miedo de la pasada temporada"

Palabra de capitán. Israel Durán volverá a lucir galones esta temporada en el Xerez Deportivo, junto a Alberto y Pedro Carrión. El central jerezano asume la capitanía con orgullo y se muestra muy cauto de cara al inicio de temporada. El corazón le pide ilusionarse y aspirar a lo máximo pero la cabeza le solicita cautela, no lanzar las campanas al vuelo y tener los pies en el suelo. "Hay que ir partido a partido, el trabajo y los resultados serán los que digan dónde estará el equipo. De entrada, me conformo con no pasar el miedo de la pasada temporada, que tuvimos que sufrir hasta el final. Hay que sumar el mayo número de puntos posibles cuanto antes y luego, lo que tenga que llegar, llegará. Como he dicho, los resultados dirán. Lo que tengo claro es que no queremos pasar los apuros de la temporada pasada, con eso ya me conformo".

La pretemporada del XCD ha sido este año mucho más tranquila que la del pasado curso, ya que al menos la plantilla ha tenido un campo fijo en el que entrenar, algo que ha beneficiado a los jugadores. Israel confiesa que "eso ha sido fundamental. Además, personalmente, creo que la pretemporada ha sido muy buena, mejor que la del verano pasado. El cuerpo técnico está volcado y Raúl López, el preparador físico, es un escándalo trabajando, es un lujo poder contar con un profesional como él. En Santa Fe hemos estado muy cómodos, la carga de trabajo ha sido importante y creo que hasta la hemos notado menos por eso, por estar en casa".

En cuanto a la puesta a punto tras los amistosos disputados, la coloca "a buen nivel. El equipo ha competido muy bien y el día del Sanluqueño, un equipo de superior categoría, se pudo comprobar. Perdimos pero estuvimos dentro del partido hasta la recta final. El rodaje marcha por buen camino. Esta temporada todo va a ser mucho más complicado, el nivel de Tercera no tiene nada que ver con el de la pasada campaña".

La nueva plantilla, al capitán azulino le agrada. "Los jugadores que han llegado se han adaptado bien, los jóvenes tienen mucha ilusión y los veteranos nos han dado un salto de calidad. Además, Fran, Dani y Ezequiel, que vienen del Sanluqueño, han llegado con muchísimas ganas pese a que vienen de ascender. El ambiente es muy bueno, todos nos hemos acoplado bastante bien".

Con la mente puesta ya en el Coria, Israel no se fía. "El primer partido siempre es complicado. Me han comentado que el Coria ha formado una buena plantilla y hará mucho calor. El equipo que mejor se adapte a las condiciones se llevará los puntos. La categoría da este año miedo, hay nueve o diez equipos que quieren subir, que han confeccionado plantillas importantes. Ahí está el Ceuta, Algeciras, Betis B, Cádiz B, Écija o el propio Xerez DFC".