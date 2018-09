Jairo dice que ofreció irse para que no dieran la baja a otro compañero

Jairo ya no es jugador del Xerez Club Deportivo. El portero jerezano obtuvo la carta de libertad aunque ha llegado al compromiso de avisar al club cuando alcance un acuerdo con otro equipo para activar una cesión para que, en caso de necesitarlo a lo largo de la temporada, el Xerez CD pueda reclamarle. Sobre la marcha del jugador, la verión del club difiere un tanto de la del jugador. Vicente Vargas explicó ayer las razones de la baja del jugador: "Jairo nos transmite que está contento en el Xerez CD, pero nos pidió que lo dejáramos salir porque jugando es como se siente feliz, que si en algún momento lo llamamos al minuto está aquí y que lo cediéramos y es lo que hemos hecho y en el momento que lo necesitemos lo llamaremos. Se va al Rota, de momento, si él encuentra otra cosa... pero bueno, en principio parece ser que es el Rota el primer interesado. Hemos intentado convencerle pero quiere jugar, tiene 33 años y no se siente feliz en el banquillo. Hay que agradecerle el comportamiento que ha tenido en estos dos meses que ha estado trabajando con nosotros".

Por su parte, la versión del jugador es distinta y aunque asegura que pidió salir dice que lo hizo buscando el bien de todas las partes: "Yo no tenía pensamiento de irme. Evidentemente no estoy a gusto porque no juego pero eso es normal. Como había que prescindir de un jugador mayor de 23 años y yo no estaba jugando, pensándolo bien le dije el martes a Vicente que, si era posible, me ofrecía yo a que se me diera la baja y así no tenía que hacerlo con otro compañero y todo el mundo contento. Si no hubiera venido nadie mayor de 23 años yo no habría tenido esta idea de pedir la carta de libertad. Se ha presentado esta situación y era preferible hacerlo ahora que más tarde". El jugador aseguraba también que todavía no ha hablado con ningún otro club pero "me puedo ir a cualquier equipo porque tengo la carta de libertad en mi mano. Estando en la oficina me llamó Juanmi Becerra y me comentó que no querían desprenderse de mí y entonces les dije que en cuanto yo supiera al equipo que me voy les diría que se pusieran en contacto con Vicente y que acordaran la cesión. Es una cosa que voy a cumplir porque me han dado facilidades para salir, al tiempo que reconoce que el míster "me dijo que no me fuese pero también que no quería tener a nadie a disgusto".