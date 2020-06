Javier Martínez Barrio, central riojano de 29 años, fue el primer refuerzo del Atlético Sanluqueño para la temporada 20/21, en la que el club verdiblanco volverá a militar en Segunda División B. Aunque aún falta bastante para el inicio de la pretemporada y aún más para el comienzo de la Liga, el defensa está deseando conocer El Palmar y a sus nuevos compañeros.

¿Qué le ha hecho venir al Atlético Sanluqueño?

-El gran interés que ha mostrado el club desde el primer momento, haciéndome así partícipe del proyecto para la próxima temporada.

-Un año marcado por el COVID-19. ¿Qué conclusión extrae?

-Un año extraño. La pandemia ha traído momentos muy difíciles. Aún seguimos en la lucha y lo único que espero es que todo esto nos haya servido de algo. Debemos ser conscientes de la importancia de continuar siguiendo con las recomendaciones para evitar un nuevo brote.

-Primeras sensaciones como futbolista del Atlético Sanluqueño ¿Qué puede decirnos?

-De momento son todo palabras de agradecimiento. El club plantea un proyecto ambicioso del que me enorgullece formar parte. Se viene un año muy bonito.

-¿Cómo se vive en La Rioja el derbi? ¿Echa de menos el CD Logroñés?

-Los derbis en La Rioja son como en todos los sitios, mucha rivalidad, partidos muy competidos, pero con un gran fondo de deportividad.

-¿Conoce a su nuevo entrenador, Romerito?

-Sí que he tenido alguna conversación telefónica con él, en donde me ha transmitido su idea de juego, su nivel de exigencia y lo que espera del equipo para esta próxima temporada.

-Ha podido jugar en los cuatro grupos de Segunda B. ¿Cuál es el más fuerte y el más débil?

-Los cuatro grupos son muy bonitos y muy competitivos, pero yo me quedo con el grupo IV, es el que más me gusta. No creo que ninguno pueda considerarse como el peor, al final es fútbol de 2ªB, el nivel es parejo.

-¿Qué puede contarnos de su efímero paso por la segunda A con el Racing de Santander?

-Una experiencia muy bonita. Subir del filial del Racing y tener la oportunidad de debutar en Segunda es algo inolvidable. Un sueño cumplido. En general, más allá de jugar con el primer equipo, mi etapa en Santander es la que más me ha marcado deportivamente. Fueron cinco años increíbles.

-¿Qué sabe de la afición del Atlético Sanluqueño? ¿Y qué puede decirnos sobre la temporada venidera?

-Me han hablado muy bien de la afición y del gran ambiente que se crea en El Palmar. Tengo ganas de conocer de primera mano cómo se vive el fútbol allí. Sobre la próxima temporada, poco se puede decir, existe esa incertidumbre sobre el formato, duración... pero se antoja bonita con la creación de la Liga Pro.

-¿Qué objetivo se marca para próxima temporada?

-¿Objetivos para la próxima temporada? Disfrutar. He pasado por dos lesiones de rodilla que me han dejado fuera de juego mucho tiempo y lo único que espero para esta temporada es que al equipo le acompañe esa 'suerte' de cara a las lesiones. Lo demás dependerá de nosotros.

-Conoce a David Álvarez 'Peli'. ¿Qué le ha dicho de Sanlúcar?

-Peli me habla maravillas de Sanlúcar y la verdad es que parece un lugar con un encanto especial.

-¿Conoce a algún jugador del Atlético Sanluqueño de la pasada temporada?

-Personalmente, no conozco a ningún jugador de la pasada campaña, salvo a Peli. Sí que es verdad que en el fútbol acabas conociendo a todos, y el nivel de la plantilla del curso pasado creo que no se ve correspondido en cómo finalizó la temporada.

-Una temporada atípica 2020-2021 que empezará el 15 de octubre. ¿Cómo ve la reforma en la 2ªB y la 2ªB Pro para la 21-22?

-El cambio, en principio, es para otorgar un carácter más profesional a esta nueva liga. Siguiendo el modelo inglés creo que, a largo plazo, será favorable para el fútbol español, pero cierto es que aquellos equipos que no logren entrar en esta nueva liga, sufrirán un 'descenso' hasta la cuarta división.