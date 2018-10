Javi Rivas: "La solución del Guadalcacín no es destituir al técnico sino traer jugadores"

Javi Rivas tiene previsto despedirse mañana miércoles de los que hasta ayer han sido sus jugadores. El ya exentrenador del Guadalcacín fue destituido después de una reunión que se prolongó hasta casi las doce de la noche del lunes. El presidente del club, Manuel Jiménez, le comentó que los motivos han sido meramente deportivos, ya que el equipo ha sumado sólo un punto de 27 posibles.

El técnico portuense explica que "no creo que la solución del Guadalcacín pase por prescindir de mí porque he dicho en muchas ocasiones que hace falta traer refuerzos" y señala que está "muy orgulloso del trabajo que hemos realizado", lamentando la mala suerte que ha tenido el equipo con las lesiones, pero también la escasa política de fichajes. "Si la solución es que yo me vaya, pues no hay problema, pero les dije que son ellos los que me echan porque para mí la solución es traer jugadores y es lo que he dicho siempre, que no tenemos gente para competir en esta categoría tan dura, no tenemos argumentos. Al que venga le deseo toda la suerte del mundo porque yo quiero lo mejor para el Guadalcacín", asegura.

Rivas reconoce que se ha quitado un peso de encima: "Sí, porque ya es que ni dormía, esto era un sinvivir. Los amigos me lo dicen, que estaba con la paranoia del fútbol siempre preocupado, cada semana intentando reinventarte. Te quitas un peso, pero también me molesta porque modestamente creo que la solución para que el Guadalcacín mejore no era prescindir del entrenador; la solución la sabemos todos, traer jugadores que sepan de qué va la categoría".

Javi Rivas "Me molestaría que ahora trajesen los refuerzos que llevo pidiendo desde la pretemporada" "El vestuario está hundido, cuando nos meten un gol el equipo se derrumba y trabajar eso psicológicamente es duro"

El entrenador ha sido muy vehemente en sus críticas hacia sus jugadores aunque asegura que "a mí ningún futbolista ha venido a recriminarme mis palabras en las ruedas de prensa, al revés, saben qué es lo que hay, saben que hace falta fichajes y ellos mismos están preocupándose y llamando a compañeros de años anteriores para que se vengan". Eso sí, "si ha habido alguno que por detrás haya comentado algo ya no lo sé, tampoco voy a poner la mano en el fuego. Personalmente no me han dicho nada", apunta.

El técnico incide en la idea de los refuerzos que tienen que "remover esto e ilusionar a la gente, porque el vestuario está hundido, los chavales están hundidos. Cuando nos meten un gol el equipo se derrumba y trabajar eso psicológicamente es duro. Me molestaría que ahora trajesen los refuerzos que llevo pidiendo desde la pretemporada".