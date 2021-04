Javi Rivas, técnico del Jerez Industrial, se marchó contento tras la victoria de su equipo frente al Chiclana Industrial, la tercera consecutiva para poner fin con pleno de triunfos a la primera vuelta de esta segunda fase. El portuense afirmó que el Chiclana Industrial era "el rival al que más respeto tenía", le gustó su equipo, "que empieza a funcionar como yo quiero" y afirmó no entender el calendario, con un nuevo parón el próximo fin de semana.

Del encuentro apuntó que "este era el partido que más respeto le tenía, había visto al Chiclana varias veces y hoy venían con casi todo el equipo al completo. Sabíamos de la dificultad, pero las últimas semanas el equipo está trabajando muy bien y me voy muy contento por el resultado. A seguir corrigiendo errores para empezar a refrendar el trabajo que quiero".

El Jerez Industrial se puso rápido por delante y antes del descanso firmó el 2-0, un resultado "al que le tengo tirria, aunque parezca una tontería es el que menos me gusta porque el equipo psicológicamente se relaja y como te marquen y te hagan el 2-1 el rival se crece". Eso fue lo que sucedió aunque "la suerte que tuvimos, por llamarlo de alguna forma, es que a raíz del 2-1 enseguida nos hemos puesto con el 3-1 y ya no han reaccionado".

El conjunto industrialista cierra la primera vuelta de la segunda fase con pleno de victorias y sigue en la pelea por acabar primero para jugar por el ascenso: "Los tres o cuatro jugadores que han llegado han reforzado el plantel y el equipo sí es verdad que empieza a funcionar como yo quiero, los chavales van cogiendo mejor los conceptos. Me voy tranquilo porque le tenía mucho respeto a este equipo".

Por último, el Jerez Industrial no volverá a la acción hasta el 9 de mayo, ya que el próximo fin de semana hay parón, algo que no termina de entender Rivas: "Respeto los calendarios, pero no creo que sea lógico: se descansa una semana, se juega dos, se descansa otra... eso los que jugamos seis partidos, pero por ejemplo el Chiclana lleva unas semanitas... Juega una semana, descansa otra, juega contra nosotros, ahora descansa dos semanas... Estamos a 24 de abril y el Chiclana tiene que estar entrenando un mes y una semana para jugar dos partidos. Los calendarios están hechos de una forma que no los entiendo. Nos tenemos que adaptar y se hace muy largo".