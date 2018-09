Javi Rivas: "Necesitamos un saltito de calidad"

Inasequible al desaliento, Javi Rivas espera recuperar efectivos y que se acaben las lesiones para tener más argumentos en este inicio de temporada, en el que al Guadalcacín le está costando arrancar y se ha quedado antepenúltimo en la tabla tras perder los tres partidos disputados, el último el pasado domingo contra el Utrera: "Creo que lo teníamos bastante controlado. Sabíamos que por donde podían hacernos daño era por la derecha con Pablo Haro, que es muy, muy, muy rápido y en este campo, al ser pequeñito, yo creía que íbamos a tenerlo bien maniatado. La diferencia de ellos era el 17, que se llevaba todos los balones por arriba, Carreño es impresionante, y después la caída con Sergio Navarro por la izquierda con Javi Medina. Esos eran los peligros del Utrera pero por profundidad no me preocupaba, era un partido más de intentar controlar el juego y lanzar por el lado derecho. Sí que es verdad que en la primera parte por su derecha el chaval que ha estado jugando es un juvenil de segundo año y para mí lo ha hecho fantástico, y después en la segunda parte ha corregido y el interior no ha entrado ninguna vez".

Tampoco hay que olvidar que "los dos que han jugado de centrales son dos pivotes, no tenemos a los tres centrales, Rosales, Galiano y Ayala... Esto no son excusas pero son condicionantes, y más en tu campo. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho mis futbolistas y después también hemos sufrido muchas vicisitudes: nos ponemos 1-0 en contra en una falta que el portero está colocando la barrera y el árbitro concede el saque de la falta cuando nuestro portero todavía estaba colocando la barrera y nos meten el gol. Eso nos ha condicionado mucho porque el potencial que tiene el Utrera ya se ha visto: ha entrado Álex Ortiz en el centro del campo, un futbolista que da empaque, seguridad y veteranía, y nosotros somos un equipo que ahora estamos a contracorriente, han jugado tres juveniles de inicio. Estoy contento porque han trabajado, se han fajado, pero sí necesitamos un saltito de calidad".

"Los chavales están trabajando bien pero con 7 o 8 lesionados es complicado, no tengo una varita mágica"

Además, con el 0-1 el Guada pudo empatar pero falló un penalti y después llegó el 0-2: "Si hubiéramos metido el penalti a lo mejor el partido cambia, y o nos meten cuatro o condiciona un poquito el resultado. Y el segundo gol de ellos es un saque de banda, que es lo que nosotros traajamos más en este campo. Hemos trabajado la jugada, diciendo dónde tiene que ir cada uno, he corregido a Luis y a Pulido pero se mete en el segundo palo, en el minuto 43, una losa para la segunda parte. Lo hemos intentando en la segunda parte y el gol ha venido ya al final más por empuje que por cabeza. Ellos en la segunda parte han venido a lo que han venido, ya lo vi en su campo con el Xerez y también en Lebrija: en la segunda parte bajan muchísimo y se ponen ya a racanear, a intentar dormir el partido: gente tirándose, los cambios, pierden tiempo... Un equipo con veteranía, tienen mucho oficio y nosotros intentamos meterle intensidad, pero solo con intensidad no se puede ganar, hay que tener un poquito de calidad y creo que nos falta eso".

Y para colmo, Regalí, Corral y Topo cayeron lesionados: "Trabajo con lo que tengo pero no tengo una varita mágica. Yo estoy muy encantado con todos los chavales, están trabajando bien pero encima que somos el equipo con menos presupuesto y más vicisitudes, creo que además somos el equipo con más lesionados de la categoría, y jugar con siete u ocho futbolistas menos de una plantilla de 19 fichas es muy complicado. Pero aún así estoy supercontento con los chavales juveniles de segundo año que están jugando, aunque se nota la diferencia de calidad y el empaque en la categoría. No es lo mismo que venga el Utrera con los futbolistas que tiene, ya contrastados en la categoría, y un equipo asentado en el campo, y nosotros todo lo que hacemos es por corazón, por briega y por trabajo y sacrificio, pero en esta categoría se necesita un poquito más".

Así las cosas, Rivas espera que cambien las tornas y el Guadalcacín recupere efectivos cuanto antes: "Yo lo único que quiero es tener a toda la plantilla para trabajar, porque es que ni puedo meter intensidad. No es que yo me cargue a los futbolistas pero al meter intensidad y los futbolistas a lo mejor todavía no están bien físicamente y lo acusan, y este campo es pequeño: cuando nos metamos en un campo grande y tengamos que hacer basculaciones, relevos y coberturas lo van a notar más los chavales. La verdad es que sí, que necesitamos a todo elmundo bien y poder trabajar con toda la plantilla".