Javi Rivas da la cara por el Jerez Industrial

El Jerez Industrial, sin tiempo para asimilar la derrota ante el líder Ayamonte en La Granja por 0-1, ya está centrado en la importante cita de este domingo (12:00) en Los Caños ante el Torreblanca, un rival directo en la lucha por la permanencia. Los sevillanos suman once puntos, sólo dos menos que los blanquiazules, que tienen trece. Ganar es obligado para no complicarse más en la zona baja de la clasificación.

Javi Rivas, técnico industrialista, lamenta los tres puntos perdidos ante el cuadro de Alejandro Ceballos porque "fuimos superiores durante los noventa minutos, llevamos el peso del partido y ellos, con muy poquito que han hecho, se han encontrado con una jugada en la que un fallo nuestro por la banda izquierda les ha permitido marcar a la contra. Insisto, llevamos el peso del encuentro y tuvimos una gran oportunidad de Caballero, en un momento crucial, ya que pudo ser el 1-0 y haber cambiado la dinámica".

El único pero del equipo sigue siendo su falta de gol, ya que genera pero no materializa las oportunidades. "En este partido hemos generado algo, aunque no ha sido mucho. Bajamos la pelota, les hicimos correr, les hicimos sufrir, se han tirado al suelo, han perdido tiempo... Su entrenador estaba muy nervioso y no paraba de decirle a los futbolistas que se tiraran y perdieran tiempo... Mi equipo me gustó bastante y después de ver que este equipo va primero, la verdad es que nosotros tendríamos que estar muy muy arriba".

"Algún día llegará el momento en el que se haga justicia y podamos salir victoriosos"

Esa falta de gol que les está costando puntos, bajo su punto de vista, "no afecta a los futbolistas. Ellos ven que estamos ahí, pero nos falta la confianza de sacar un partido y saber que ahora mismo en la categoría hay muy pocos equipos que puedan tutearnos".

Sobre la dinámica negativa, con dos derrotas seguidas, sabe que el partido del domingo es vital. "Veníamos de cinco encuentros sin encajar goles y en los dos últimos nos han hecho dos, uno de penalti y el último en un fallo nuestro en la salida del balón. Hay que asumir la realidad de la categoría, algún día llegará el momento en el que se haga justicia y podamos salir victoriosos".