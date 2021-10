Javi Rivas: "A los chavales les hacía falta una victoria para coger confianza"

Contento por la imagen del equipo y la primera victoria de la temporada, Javi Rivas reconocía en rueda de prensa tras el triunfo del Jerez Industrial frente al Atlético Onubense que el partido había sido más fácil de lo esperado porque el rival "había hecho dos goles en su última salida y siempre se había puesto por delante en el marcador. Sabíamos que si nosotros nos poníamos por delante lo iban a pasar mal porque es un equipo joven y este campo es distinto a los demás. Con trabajo, paciencia hemos intentado sacar lo bueno de nosotros y contrarrestar lo bueno de ellos".

Pese a los cinco goles, Rivas apuntaba que el filial del Recre le había "gustado bastante" y apuntó que es "un equipo a tener en cuenta. Algunos dirán que con el resultado que se ha dado que qué chorrada estoy diciendo, pero este equipo tiene gente muy joven, con jugadores a los que les gusta jugar a la pelota, con muchísima movilidad, tocando desde atrás… Me ha gustado, pero nosotros hemos estado muy serios y acertados y nos llevamos los tres puntos que nos hacían falta".

Claro que no todos los fines de semana tendrá el Jerez Industrial un rival que deje tanto jugar. "Somos dos somos parecidos a la hora de tratar el balón bien y se ha saldado a favor nuestra. Habíamos visto cosas que podíamos contrarrestarles y han salido, se ha acertado de cara a gol y darle las gracias a los jugadores por el comportamiento que han tenido dentro del campo. Tres puntitos y a seguir trabajando y a pensar en el Bollullos".

Además de la capacidad anotadora del equipo, Rivas se queda con "la seriedad con la que hemos jugado. El 2-0 es el resultado que menos me gusta porque la gente se relaja, sales del descanso te meten un gol y los factores psicológicos hay que trabajarlos mucho en esta categoría. Hemos tenido la fortuna de que con el 2-0 se ha hecho el tercer gol nada más salir de la caseta y eso ha sido un jarro de agua fría para ellos y a nosotros nos ha dado tranquilidad".

Posteriormente, el técnico agradeció de nuevo el trabajo a sus jugadores: "Estoy superorgulloso de los chavales y lo diré siempre. Entrenan fabulosamente y en el campo se dejan la piel. Hemos perdido veteranía con respecto al año pasado, pero ganado frescura, juventud y media de edad. Los chavales necesitaban una victoria para creer en ellos y seguir creciendo".

Jugando como este sábado, ¿hasta dónde puede llegar este Jerez Industrial? Rivas piensa en ir sólo partido a partido y no se lamenta de los lesionados: "Soy una persona que mi filosofía es trabajar, trabajar y trabajar. Ahora, a pensar en el Bollullos, ver sus virtudes y contrarrestarlas. Con lo que tengo hay que trabajar, no se puede estar pensando si te falta uno u otro. El día a día es el que te pone en la clasificación. Si tú trabajas al final tendrás tu recompensa y al final cada uno estará donde tenga que estar, donde nos merezcamos a lo largo de la Liga. Estos tres puntos nos da la gloria. Este es el camino y además hay jugadores jóvenes que están viendo que pueden tutear a otros con más experiencia y llevan más años en esta categoría. Quien no se recupere, entrará otro compañero que lo hará bien, darle minutos a todos y que se vayan sintiendo importantes en la categoría", finalizó.