Javi Rivas, ilusionado con su Guada

El Guadalcacín comenzó la temporada con derrota en el Fernández Marchán ante el Gerena, pero dejando unas sensaciones en cuanto a actitud bastante positivas para su entrenador y afición. Los azules cayeron por 1-2 en casa en un partido marcado por la mala actuación arbitral. El colegiado señaló dos penaltis a favor del Gerena y permitió a los visitantes ralentizar el ritmo del encuentro con el marcador a favor. Javi Rivas, no se fue nada contento a casa con el trabajo del árbitro. "Desde mi posición no puedo decir si son o no penaltis. El segundo nos ha machacado. Además, ha habido dudas entre árbitro y línea a la hora de señalarlo. Luego les ha permitido ralentizar el juego con muchos parones. Son cosas irrisorias que han ido en contra de nosotros".

Del rival, el técnico destacó que "es un buen equipo, han llevado la batuta durante casi todo el tiempo y tienen muy claro a qué jugar. Es muy difícil practicar aquí el fútbol que ellos han querido jugar. Las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros y ellos sólo han sido capaces de marcarnos de penalti".

El entrenador no cierra la puerta a posibles incorporaciones para reforzar la plantilla

Con lo que sí se fue muy contento Rivas fue con la actitud de sus futbolistas, que no perdieron en ningún momento la cara al partido. "Me siento muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores. Creo que hemos merecido más. Defensivamente, hemos hecho un gran trabajo y físicamente hemos acabado mejor que ellos. No me esperaba verlos competir de esta manera. Este es el equipo que yo quiero. Hemos perdido con honradez y mala fortuna".

También quiso destacar la gran actitud mostrada por todos los aficionados que se acercaron al Fernández Marchán y que hicieron del campo una auténtica caldera. "Es de agradecer todo el apoyo. Prometo que el equipo va a ir a más durante la temporada y que tenemos aún mucho que decir".

El mercado no cierra hasta el 31 de enero, y el entrenador del Guada espera la llegada de algunos refuerzos que puedan mejorar la plantilla. " Todo lo que venga es bueno. El equipo es prácticamente nuevo este año y si viene algo que pueda ayudarnos a mejorar bienvenido será. El domingo jugamos con dos juveniles como López y Benítez. Estoy muy orgulloso de su trabajo. Tenemos que adaptarnos a lo que hay". El técnico ha manifestado en alguna ocasión que le gustaría reforzar la zona de ataque con algún delantero más y con algún futbolista de banda, aunque no cierra la puerta a algún fichaje que mejore una zona defensiva que se ha visto azotada por las lesiones en los últimos días. El presupuesto es reducido, pero el club tiene tiempo de sobra para estudiar la situación e intentar incorporar a algunos futbolistas.