Javi Rivas "Un punto en siete jornadas no es nada"

El Guadalcacín sumó el primer punto de la temporada que, siendo colista y vistas las urgencias, tampoco es que le sirva de mucho, si acaso para cortar la sangría de seis derrotas seguidas y al menos sumar para que desde el punto de vista anímico se afronte con mejor perspectiva el duro tramo que queda ahora contra Xerez DFC, Ceuta y Algeciras en apenas 14 días.

Javi Rivas, técnico del Guadalcacín, insistió en que al equipo le falta refuerzos para competir en la categoría aunque valoró positivamente el punto, máxime teniendo en cuenta que el Guada jugo con diez toda la segunda parte: "Después de todos los avatares que nos hemos encontrado, una expulsión totalmente innecesaria e inmerecida bajo mi punto de vista... se habla con los árbitros pero no sirve de nada... lo que ha pasado ha pasado y fuera. A raíz de la expulsión hemos intentado corregir y ocupar el espacio que ese jugador ocupaba, porque Juanjo es un futbolista vital en nuestro equipo, porque hace kilómetros para los demás y ahora nos deja con uno menos contra el Xerez DFC y en ese campo tan amplio.... Pero bueno, hemos conseguido un punto, que en siete jornadas un punto no es nada, pero para ser el primero uno se va por lo menos con media cara contenta".

La expulsión de Juanjo es innecesaria e inmerecida, es una niñería y deja al equipo con diez 45 minutos"Intentaremos ir a Chapín a ganar, como hacemos en todos los campos, y salir con la cara bien alta"

El técnico criticó a sus futbolistas tras perder en Las Cabezas y habló de falta de actitud. Ayer no hubo nada de eso: "El equipo corre y trabaja, pero todavía tenemos que corregir pequeños matices porque hay jugadas como esa en la que Panadero se ha quedado medio cruzado y a lo mejor otro delantero con más experiencia te la enchufa; o la falta que ha tenido Lúa al borde del área en la primera mitad, que son faltas o jugadas que no tenemos que hacer. Luego, en la segunda parte nos han cogido a la contra cuando sabemos que en este campo es cortar y dar; si hubieran tenido un poco más el balón nos hubieran hecho mucho más daño".

El Guada sumó un punto y supo dormir el partido en los minutos finales aunque Rivas señalaba que "vamos semana a semana intentando subsanar errores y para eso estamos, para trabajar, trabajar y trabajar. Hoy -ayer para el lector- ha jugado otra vez Santi, un chiquillo que ha cumplido esta semana 16 años, Benítez también es juvenil y ahí estamos, intentando trabajar con lo que hay y poco a poco iremos metiéndoles otros conceptos tácticos".

El Guada además se tuvo que multiplicar en la segunda mitad tras la expulsión de Juanjo: "La primera es merecida, pero la segunda es exactamente igual a las que ha hecho Alain, pero éste las hace con más veteranía que el nuestro y son los pequeños matices que hay. Nos hemos quedado con uno menos y ha sido por una niñería, porque aunque tengas una tarjeta, el contrario te va a provocar y se va a tirar al suelo y yo creía que en Tercera los árbitros iban a tener un poco más de experiencia pero sabemos que el rival va a provocar que le saque tarjeta para los dos; al final ni eso, ha sacado sólo la tarjeta para el nuestro y esas cosas hay que evitarlas, te quitas de en medio y no dejas a los compañeros casi 60 minutos con uno menos en el campo".

Al final, al Guada, entre jugar con diez y que en la actualidad tampoco da para mucho más, intentó guardar el punto: "En los minutos nos ha pesado el cansancio, pero ves que el Madrid cae en Vitoria al final y mis amigos me dicen "tú rajas de tu equipo con chavales de 15 o 18 años y mira a estos"... Pero es que estamos muy necesitados y estamos con una necesidad muy grande de ganar partidos y se ha visto... este equipo (por la Lebrijana) viene de ganarle 3-0 al Xerez (DFC) y en presupuesto el Xerez casi nos multiplica por seis o siete y la Lebrijana tiene ya nueve o diez puntos y yo creo que podríamos estar a esa altura, que es un buen equipo, con un entrenador que sabe lo que tiene y eso es lo que yo quiero, manejar las herramientas que tengo, y me echo también la culpa, tengo que manejar mejor lo que tengo", reconoció.

Preguntado por si el punto al menos puede dar algo de moral a su equipo, dijo: "No quiero hacer comparaciones, pero entreno al Guadalcacín, sé dónde estoy y los jugadores que tengo y ellos saben perfectamente dónde están y aquí hay que trabajar mucho y sí es verdad que hay que traer refuerzos porque hoy -ayer para el lector- se ha lesionado Regalí, aunque tampoco podía jugar contra el Xerez DFC, para un par de semanitas va a tener".

Así que en una semana con dos partidos -viernes y domingo- y tantas bajas, la preparación va a ser la siguiente: "Baño y masaje y un 'spa' y eso es lo que hay. Así entrenamos todos los días. Hay jugadores con demasiados kilómetros y puede pasar esto, que Luis venga jugando muchos minutos, Benítez, igual aunque sea juvenil; Chiqui está trabajando, no ha hecho apenas pretemporada y está para jugar 40 o 50 minutos pero es que Chiqui nos puede aportar algo más y hay veces que al no tener efectivos hay que tirar de donde no hay".

De momento, el primero es el viernes ante el Xerez DFC en Chapín y con el equipo cogido con alfileres y el siguiente, dos días después en Ceuta: "Para mí los dos son importantes, pero me centro en el del Xerez, ahora mismo me centro en quién va a jugar de portero, quién va a jugar por la derecha si Regino o Padilla; si por la izquierda juega Marcelo o Juan Gómez... Esa es mi preocupación, intentar analizar la situación y si van a reservar futbolistas o no... Intentaremos ir a Chapín ir a ganar, como hacemos en todos los campos, y a hacerlo lo mejor posible y acabar con la cara bien alta. He oído que el Xerez va a reservar jugadores y cuando uno tiene una plantilla amplia los entrenadores tenemos que intentar rotar un poquito, pero ese no es mi caso porque donde estoy no me lo permite, tenemos que jugar con lo que tenemos y tiraremos de juveniles y que aprovechen la oportunidad, porque esto es un escaparate y la semana que viene vendrán algunos representantes de futbolistas a ver".