La Primera Andaluza se retoma este fin de semana tras el parón navideño para disputar la última jornada de la primera vuelta. El Jerez Industrial, líder de la categoría con dos puntos sobre el Puerto Real y 13 con respecto al quinto clasificado (Trebujena), se mide al Algeciras B en La Menacha, donde buscará un nuevo triunfo que le asegurará ser campeón de invierno antes de afrontar un inicio de segunda vuelta duro con Balón de Cádiz, Roteña y Trebujena como duelos más exigentes.

El parón navideño le ha venido bien para descansar, aunque Juanjo Durán no va a poder recuperar a muchos de los jugadores que se marcharon lesionados al descanso. Mere y Alberto Gil siguen en el dique seco, aunque el segundo ya se está metiendo a entrenar con el resto de compañeros.

Por su parte, Juan Rosillo ha mejorado bastante de la rotura fibrilar que sufrió en un entrenamiento previo al partido contra el Chiclana Industrial. El pichichi de la categoría quiere forzar la máquina para reaparecer cuanto antes, aunque parece poco probable que puede estar disponible para el domingo. La idea del cuerpo técnico es no forzar la situación porque ya se sabe que las lesiones musculares son traicioneras. De todas formas, el plan es que pase una prueba este jueves y comprobar si al menos puede entrar en la lista de convocados.

De los lesionados, el que peor pronóstico presenta es Alberto del Río. El centrocampista jerezano se va a ver obligado a pasar por el quirófano para operarse de la rodilla izquierda. Del Río se lesionó en Vejer y todo apunta a que además del menisco externo puede tener tocado el cruzado. El próximo día 21 tiene el preoperatorio y confía en que le den fecha para operarse a primeros de febrero. "Tengo el menisco externo y quizá también algo tocado el cruzado. Hasta que no abran no se verá. Ojalá sea sólo el menisco, pero por las sensaciones que tengo y pese a que soy optimista creo que también me tocarán el cruzado", afirma el futbolista.