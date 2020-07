Se acerca la hora del partido del año para el Jerez Industrial, el más importante de la temporada aunque con la intención de que haya uno más. Los jerezanos se miden este domingo en el Antonio Gallardo de Arcos al Balón de Cádiz en la segunda semifinal del 'play-off' exprés de ascenso a la División de Honor. Y para calentar motores, jugadores y entrenadores con pasado en la entidad han querido animar a la plantilla y al cuerpo técnico en estos días previos al choque.

Entre otros, han mostrado su apoyo el exentrenador blanquiazul Paco Cala, técnico en la última presencia del equipo en un 'play-off' de ascenso (hace dos temporadas) y el exjugador de Bornos Manolo Sanlúcar. También se han sumado a esta iniciativa exjugadores como Luis Lara, actual futbolista del Rota; Vázquez, capitán en la última etapa del club en Tercera y Segunda B; Jesús Callado, jugador del Industrial durante 13 temporadas; Antonio Vega (hijo de Antonio Vega 'Veguita'); Cazalla, portero del ascenso a Segunda A; y el que fue jugador, entrenador y director deportivo Juan Reina Aroca. Además, varios socios industrialistas, como Alfonso Pacheco (La Moderna), Manuel Anguita, Juan Luis Perea y Miguel López-Cepero (Venta El Cepo), entre otros, también se han animado a realizar un vídeo que el club ha colgado en su perfil de Facebook.

Paco Cala ha sido uno de los que ha querido mostrar su apoyo al equipo, con bastantes jugadores de su etapa, y ha lanzado un mensaje cristalino dirigido a la plantilla: “Haced que os recuerden”.

El técnico inicia su discurso de la siguiente manera: “Chavales, seguro que estáis deseando que llegue el domingo. A lo mejor no estamos en nuestro mejor momento, pero ellos tampoco, por la falta de ritmo. Lo del domingo es una batalla de las grandes, de las que a mí me gustan”.

Posteriormente, explica que “lo habéis hecho fenomenal durante el año, un campañón, no hay ninguna duda, pero la cosa ha cambiado”, en referencia a la pandemia mundial del coronavirus y la forma en que se afronta el 'play-off'. “El domingo tenéis que ir a muerte sin excusa ninguna. Al final, la gente que está detrás es la que os tiene que empujar. El Jerez Industrial ha estado en muchísimas categorías bonitas y la historia hay que recordarla. Haced que os recuerden, id a muerte. Ahora mismo, desde arriba del pozo, quienes tiran la cuerda a toda la gente del Industrial que está sufriendo desde hace tiempo para salir de ahí sois vosotros, no las viejas glorias. Vosotros sois los que vais a sacar al club de ahí y os van a recordar durante mucho tiempo. No vais a tener a la gente el domingo, pero vamos a estar todos detrás”.

El exentrenador blanquiazul también tira de sentimiento: “La directiva está trabajando a tope para que no os falte de nada, me consta que hasta costándole el dinero y el tiempo y partiéndose la cara. Y ahí hay gente como Jesús Vega o Quintero, que han perdido a su padre. Ellos están arriba pensando que lo mejor es que sus hijos luchen y si hay un obstáculo, hay que superarlo. Y el domingo es un partido de esos, de superación. Seguro que lo vais a conseguir, además tenéis un cuerpo técnico fenomenal”.

“No confiaros, porque haberle ganado dos veces a este equipo no significa nada, esto es otra guerra. Y si hay un gol en contra en el minuto 1; en el minuto 1 y 30 segundos ya estoy partiéndome la cara por todos. Vamos a ganar seguro, pero si nos lo creemos y vamos a tope y echamos dos huevos. Y si hay dificultades, ahí es cuando hay que mirarse a la carita todos y decir “hay tiempo y para delante”. Chavales, no tengo ninguna duda de que os vais a partir la cara el domingo. ¡Vamos, Jerez Industrial!”.

Por su parte, Manolo Sanlúcar, exjugador industrialista y extécnico de Algeciras o Villanovense recuerda que “tuve la suerte y el honor de vestir esta camiseta allá por los años 90 con compañeros ejemplares como Figueroa, que era el capitán, Antonio León, Castillo, Jesús Casas... Jugadores que hoy siguen siendo amigos. Fue un orgullo estar en el club aquella temporada. Os deseo mucha suerte y mucha fuerza. Juanjo y el cuerpo técnico es espectacular y tenéis en vuestras manos llevar al club a donde merece, mínimo es Tercera División o categoría nacional, pero bueno, el primer paso es el partido de este domingo en Arcos. Os deseo mucha suerte y que seáis capaces de corresponder a esa afición que es corta pero muy buena, siempre lo he dicho, y muy fiel. Mucha fuerza y ánimo para conseguir ese primer paso y que lo podáis disfrutar. Un abrazo para todos”.

Francisco Joaquín Vázquez, capitán del Jerez Industrial, aparece en el vídeo que ha difundido el club junto a su pequeña, vestida la camiseta negra y lunares rojos de la campaña en Segunda B: "Hola chavales. Algunos o la mayoría no me conoceréis, sólo vuestro míster, que fue compañero mío. Soy Vázquez, jugué en el Jerez Industrial hace algunos años durante cinco temporadas y marcó bastante mi vida. Os mando un mensaje de ánimo y de fuerza para el 'play-off' y que veamos el año que viene al Jerez Industrial en División Honor. ¡Siempre, Industrial!".