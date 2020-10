A pocas horas para que se alce el telón en la Primera Andaluza, el Jerez Industrial apura los últimos entrenamientos antes de afrontar el primer partido de Liga este domingo ante la UD Algaida. El conjunto sanluqueño llegará a La Juventud con tres viejos conocidos de la afición industrialista como son Dani, Raúl y Rober y con más semanas de rodaje que los locales al haber empezado antes su pretemporada.

Jesús Barrera, que ha sido asignado como uno de los capitanes de la plantilla, cree que el partido del domingo se prevé “muy igualado. Aún nos quedan al menos un par de semanas para conseguir un tono físico óptimo, pero a buen seguro que con el compromiso y sacrificio de todos podremos sacarlo adelante”, señala el arcense. “En la plantilla hay mucha calidad e intentaremos aprovechar nuestras virtudes para que los tres primeros puntos se queden en La Juventud”, apunta.

Después de más de siete meses sin pisar un terreno de juego, ya que un inoportuno accidente doméstico le dejó fuera de los ‘play off’ de ascenso, para el goleador industrialista “volver a pisar el césped en competición oficial será algo muy especial y una forma de quitarme el trago tan amargo que me supuso el hecho de no poder disputar la eliminatoria de ascenso contra el Balón. Antes de ese accidente me encontraba perfectamente a nivel físico, arrastraba unas molestias en la rodilla pero incluso me infiltré para llegar en óptimas condiciones al partido pero, cuando mejor me encontraba tuve ese desafortunado accidente. Fue un varapalo muy grande y lo pasé muy mal por saber que no podría ayudar a mis compañeros en el partido más importante de la temporada. Pero todo eso ya quedó atrás y por suerte el fútbol siempre te brinda nuevas oportunidades”. A nivel físico “me encuentro en uno de mis mejores momentos y estoy deseando que llegue el domingo para poder ayudar a mis compañeros a conseguir los tres puntos en juego”.

Cuenta pendiente "Tengo una espinita por lo que ocurrió el año pasado y sólo espero tener la ocasión de quitármela”

Adversarios "Nuestro grupo a priori es el más fuerte, con equipos que en las últimas temporadas han estado arriba”

Como todos, Barrera también es de la opinión de que el subgrupo B es “a priori más fuerte, ya que equipos como Roteña, Ubrique, Trebujena o Villamartín durante estas últimas temporadas siempre han estado en los puestos altos de la clasificación y otros como El Torno o Chipiona acabaron la competición entre los diez primeros clasificados. Cada partido será de máxima dificultad y deberemos competir a nuestro máximo nivel para sacar cada partido adelante. El lado positivo de estar en un grupo tan competitivo es que a nivel motivacional, sabiendo el nivel de los adversarios y que, al tratarse de una competición corta cualquier fallo te puede dejar fuera de la siguiente fase, será complicado caer en el exceso de confianza o relajación ya que cada semana hay que tomarla como si de una final se tratase”.

El atacante considera que el club “ha formado una gran plantilla, con jugadores experimentados en categoría nacional como David Narváez, Luis Castillo o Chico Benítez, que sin duda le darán un plus competitivo al equipo y, a su vez, han llegado chicos jóvenes que vienen apretando fuerte y están rindiendo a un gran nivel. Hay una plantilla amplia en la que todos debemos ser importantes y aportar los mejor de cada uno por el bien del equipo. A nivel humano y a pesar del poco tiempo que llevamos entrenando, puedo decir que hemos congeniado fenomenalmente y todos tenemos claro que lo primordial es el bien del colectivo por encima de cualquier otro interés”.

Por último y en lo que a sus expectativas personales se refiere el jugador industrialista sólo espera “poder ayudar a mis compañeros bien sea con goles o con asistencias para que podamos sacar los partidos adelante y que por supuesto me respeten las lesiones. Me encuentro muy a gusto aquí, me siento muy querido y eso, unido a la confianza que siempre me ha demostrado Juanjo Durán, es fundamental para un futbolista. Tengo una espinita clavada por lo sucedido el año pasado y solo espero poder tener la oportunidad de quitármela este año”.