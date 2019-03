El Jerez Industrial visita al Bazán obligado a no perder comba

El Jerez Industrial tiene este domingo (12:00 horas) un partido clave en el Municipal de Sacramento ante el Bazán. Los industrialistas, a tres puntos de la cuarta plaza, se la juegan contra un rival que le antecede en la clasificación con un punto más y que como los de Juan Luis Aguilocho aspiran a jugar las eliminatorias de ascenso a División de Honor.

Los jerezanos regresan a un campo de funesto recuerdo para sus intereses después de los incidentes que se produjeron la pasada temporada en la vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso que acabó como el Rosario de la Aurora y que costó fuertes sanciones tanto a Morlán como a Dani Castro, amén de la descalificación del equipo blanquiazul.

Pero eso es ya pasado y el técnico ha hecho especial hincapié esta semana en trabajar el aspecto psicológico con sus jugadores, pidiéndoles que se centren meramente en lo deportivo para así afrontar el partido en las mejores condiciones posibles. En lo deportivo, el técnico ha confeccionado una lista de 20 jugadores en la que han entrado Dani Castro, Morlán y Dimas. El primero regresa después de perderse el partido contra el Tesorillo por lesión, mientras que tanto el delantero como el centrocampista ucraniano, autor del tanto de la victoria contra los tesorillenses, no acabaron aquel partido por molestias físicas. Tampoco está en la lista de citados el meta jerezano Fabio, entrando en su lugar Eu, del juvenil.

"Ganar significaría dar un paso de gigante de cara al objetivo de acabar en los puestos que te habilitan para disputar la liguilla"

El técnico guadalcacileño tendrá que hacer por lo tanto un par de descartes antes del encuentro. Los 20 citados son Adri, Eu, Manolo, Álex Rodríguez, Domingo, Güiza, Selu, Dani Castro, Maqueira, Jesús Vega, Dimas, Cárdenas, Kevin, Rober, Falcón, Román, Corral, Pascu, Morlán y Nando.El Bazán, sexto con 42 puntos, sólo ha perdido dos encuentros en su estadio. Cayó sorprendentemente con la Juventud Sanluqueña, el colista del grupo (1-2) y en su última comparecencia como local frente al Chiclana (0-1).

Juan Luis Aguilocho, técnico industrialista, reconoce que el encuentro de este mediodía en Sacramento es "bastante importante para nosotros, dado que nos enfrentamos a un directo. De hecho, cuenta con un punto más que nosotros y ganar allí significaría dar un paso de gigante de cara al objetivo de acabar en los puestos que te habilitan para disputar la liguilla".

"En el partido de la temporada pasada saltaron chispas y por eso hemos hecho hincapié en que el jugador se centre sólo en lo futbolístico"

El entrenador blanquiazul comenta que "hemos hecho mucho hincapié al grupo en el aspecto emocional porque ya sabemos que la temporada pasada hubo un partido donde saltaron un poco de chispas en el partido de la liguilla. Hemos querido hacer hincapié en ello para que el jugador esté enfocado solamente en lo estrictamente deportivo y futbolístico".

Del rival, señala que "es un equipo que tiene un estilo y un modelo de juego prácticamente igual al del año pasado. Aprovecha muy bien las dimensiones de su campo e intenta crearte superioridad en las bandas con centros laterales. Tienen como fortaleza el desborde y también el oficio de sus jugadores, porque tiene gente experimentada en la categoría, es un equipo fuerte y complicado de batir".

De este modo, explica que "hemos intentado trabajar el aspecto defensivo, trataremos de ser fuertes y llegar bien a las ayudas en bandas para que no nos superen por esa zona y a partir de ahí, una de las debilidades de ellos a mi entender es que sufren mucho en las transiciones, así que tras la recuperación trataremos de ser rápidos porque creo que ahí pueden sufrir".

Así que, "en líneas generales, creo que estamos preparados para afrontar el partido con las máximas garantías y pienso que tenemos opciones para sacar algo importante. Intentaremos sacar la victoria, que sería un paso de gigante y si no pudiera ser, no perder también significaría algo importante. Tenemos que estar muy mentalizados en sacar algo y seguir vivos, porque quedan más partidos y si hay amonestaciones, que no sean por temas disciplinarios, que sea por acciones del juego, por parar alguna contra o que sea necesaria hacer; pero poner el foco en lo meramente deportivo y no focalizar nuestra atención en algo que vaya en otra dirección porque no nos ayudaría en nada".

Alineaciones probables

Bazán: Sexto con 42 puntos.

Jerez Industrial: Adri, Güiza, Manolo, Álex Rodríguez, Cárdenas, Kevin, Jesús Vega, Pascu, Javi Falcón, Dani Castro y Selu.

Árbitro: Rendón Marín.

Campo: Sacramento (12:00).