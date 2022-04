José Manuel Cadenas: "No estamos muertos"

El Jerez Industrial perdió el sábado contra el Peña Rociera, un rival directo, y tiene la permanencia aún más lejos a falta de nueve jornadas para el término de la competición en el Grupo 1 de la División de Honor. Los blanquiazules realizaron una primera mitad aceptable, pero encajaron el 0-1 justo antes del descanso y luego fue un quiero y no puedo.

José Manuel Cadenas y Miguel Mateos debutaron al frente del equipo, aunque tuvieron que seguir el partido desde la grada al no tener cursadas aún sus fichas federativas. Pese a la derrota y que el equipo está a 8 puntos de la salvación con 27 por jugar, Cadenas asegura que "hay tiempo, matemáticamente no estamos muertos ni muchísimo menos, ni nos vamos a dar por vencidos, vamos a seguir peleando hasta el último respiro y no hay tiempo ni para lamentaciones ni para quejarse. Sabemos en la situación que estamos, sabemos que es muy complicado, ya lo sabíamos antes de venir, y nos va a costar, eso lo ve un ciego, pero vamos a trabajar y a intentar revertir la situación y confiamos en que con la propuesta de la primera parte van a llegar los resultados".

Al técnico le gustó los primeros 45 minutos de su equipo: "La propuesta era la que se ha visto en la primera parte, un equipo que quería ser dominador del juego y poseedor del balón, estar bien plantados en el campo y no hemos permitido transiciones al rival hasta el minuto 40".

Lamentó las dos acciones polémicas, el gol anulado a Eugenio en el minuto 1. que lo hubiera cambiado todo, y el penalti a Juanjo. "Todavía no sé por qué se ha anulado, no le veo la lógica porque si no lo anula en el primer momento de la jugada no sé por qué lo hace 25 segundos después, no lo entiendo. Después parece que ha habido un penalti a Juanjo, pero el árbitro no lo ha entendido así".

En el último tramo de la primera mitad, la ansiedad y las prisas se apoderaron del equipo, que además recibió el 0-1 en la última jugada antes de marchar al vestuario: "Era algo que habíamos hablado mucho, de que había que tener paciencia porque el equipo viene en una dinámica que no es buena y sabíamos que la Rociera vivía de este tipo de partidos porque se encuentran muy cómodos ahí, estaban sufriendo pero cuando menos te lo esperas... Y es lo que ha hecho Álex Rubio en la única jugada en la que nos hemos quedado dos para dos y donde no hemos estado bien. El minuto del gol nos ha dolido mucho y la segunda parte ha sido totalmente diferente. Hemos intentado cambiar para dar más profundidad por banda y acumular más gente arriba, pero no hemos estado igual, me ha gustado mucho más la primera".

"Sabíamos que este rival se encuentra cómodo en estas situaciones y lo bordan. Han visto que a nosotros nos han entrado los nervios, hemos caído en este error y se han aprovechado. Culpa mía, a los jugadores no les tengo nada que reprochar porque han intentado proponer todo lo que habíamos trabajado durante la semana y les animo a que sigan trabajando y que sigan creyendo porque los resultados van a llegar. Desde luego no nos hemos merecido la derrota, en la primera parte hemos tenido ocasiones, pero esto es fútbol y nos toca aprender".

Cadenas acababa su comparecencia reconociendo que el vestuario "está tocado" y preguntado por si hacen falta refuerzos dijo: "Si miramos la segunda parte podemos decir que faltan muchas cosas, pero confiamos mucho en la plantilla que hay, es la que tenemos y evidentemente si sale alguna oportunidad de mercado la vamos a aprovechar, no estamos parados y estamos trabajando en ello”.