Cadenas, "convencido" de que "vamos a darle la vuelta a la situación"

José Manuel Cadenas y Miguel Mateos trabajan desde el miércoles con la plantilla del Jerez Industrial después de que la directiva industrialista decidiera destituir a Javi Rivas -el técnico del ascenso a la División de Honor- por los malos resultados del equipo, que no conoce la victoria en la segunda vuelta, suma nueve encuentros sin ganar y está a siete puntos de la permanencia cuando quedan 30 por disputar.

En un intento de cambiar la dinámica del equipo, el club ha puesto toda su confianza en manos de un tándem formado por Cadenas y Mateos, pareja que ya trabajaba en la parcela deportiva desde hace unas semanas y que, de hecho, formalizaron los fichajes de Adri y Eugenio.

Con anterioridad, los dos técnicos que desde el miércoles trabajan con la plantilla han entrenado al Atlético Dos Hermanas y Cadenas también lo hizo en el Puerto Serrano, Juventud Prado del Rey, Alcalá del Valle y en el WEA Sierra.

Reo mayúsculo

El reto que tienen por delante es mayúsculo: salvar del descenso a un equipo que se ha metido en una dinámica muy mala de resultados. José Manuel Cadenas está "convencido" de que "esto lo sacamos adelante, con el trabajo y la ayuda de todos". Se ha encontrado un vestuario "con predisposición desde el minuto uno por parte de todos los futbolistas. Nos han acogido muy bien tanto a Miguel como a mí y la primera sesión de entrenamiento fue brutal, con muchas ganas y una gran intensidad. Vamos a darle la vuelta a esto".

Estando dentro del organigrama deportivo del club, era hasta cierto punto lógico que la directiva ofreciera el cargo a un tándem que lleva trabajando al unísono varias temporadas. No obstante, Cadenas reconoce que "no es plato de buen gusto coger un equipo en estas circunstancias porque significa que se ha ido un compañero de trabajo". Y en cuanto al funcionamiento como tándem, explica que "la opinión de uno y otro valen lo mismo. Miguel y yo nos conocemos muy bien, hicimos los cursos de entrenador juntos y su opinión cuenta tanto como la mía".

"Los jugadores están bloqueados, queremos que se diviertan en los entrenamientos y dar algunos retoques, en tres días no se pueden cambiar las cosas"

A falta de diez jornadas, el equipo debe reducir los 7 que tiene de desventaja con la permanencia, aunque Cadenas no quiere hablar de nada que no tenga que ver con el partido del sábado: "Sabemos que tenemos diez finales, pero la primera de todas es el partido contra el Peña Rociera y nos centramos sólo en este encuentro".

Con una racha tan mala, el nuevo técnico industrialista cree que más que conceptos futbolísticos hay que trabajar el aspecto psicológico del jugador: "Por trabajo no es porque nos consta que Javi Rivas ha trabajado muchísimo, pero ves a los jugadores y están bloqueados. Lo primero que queremos es que el jugador se divierta en los entrenamientos, sin perder la competitividad".

Y en cuanto a si van a cambiar el estilo de juego, señala que "no nos podemos volver locos, no estamos en pretemporada. A nosotros nos gusta de un equipo que sea proactivo, que presione en bloque alto y que sea protagonista con el balón, pero en 3 días no puedes cambiar las cosas, sólo daremos algunos retoques para intentar mejorar".