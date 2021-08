Javi Rivas: "Contamos con Álex Valero"

El Jerez Industrial sufrió la primera derrota de la pretemporada en el Trofeo de la Copa y la Venencia que se llevó el Xerez DFC gracias a los goles de Alberto Durán y Máyor. El técnico blanquiazul, Javi Rivas, acabó satisfecho de la imagen de su equipo, que tuteó al azulino en una buena segunda mitad y, sobre todo, está contento por las buenas sensaciones en líneas generales que está mostrando el equipo durante la pretemporada. A los industrialistas, que juegan este sábado en Trebujena, todavía le quedan varias semanas más de preparación antes de comenzar la Liga el 19 de septiembre.

Trofeo de la Copa y la Venencia

"Cuando jugamos contra el Xerez CD ya se notó que era un equipo de categoría superior y este todavía más. Se ha visto el oficio que tienen y jugadores que se dedican exclusivamente a esto, gente con veteranía y lo han demostrado en el campo. Hemos intentado hacer nuestro fútbol sin olvidarnos a quién teníamos delante. La primera parte han sacado bastantes jugadores que serán importantes, nosotros cuando hemos podido hemos llegado. Con los cambios, en la segunda parte se ha equilibrado el partido y tuvimos alguna ocasión, pero el partido se ha hecho largo y hubo mucho correcalles. El XDFC tiene buenos jugadores, son dos categorías, y hemos intentado ser un digno rival y trabajar lo que queríamos. Me voy satisfecho con lo que he visto".

Pretemporada

"Cada día vamos aprendiendo un poquito más, tanto los jugadores como yo, metiendo conceptos nuevos. Soy muy exigente y algunas cosas no me han gustado y vamos a intentar mejorarlas. Algunas son innatas del futbolista, pero intentaremos implantar algunas cositas que no son difíciles de aprender.

Álex Valero se queda

"Es un chiquillo que desde el primer día su comportamiento ha sido ejemplar y ya se le ha hecho la ficha. Tiene un gran compromiso y se ha integrado bien con los compañeros. Se ha tenido que retirar al final con el tobillo dañado, pero contamos con él. Hace unos años era un cañón, se ha llevado unos años fuera del fútbol y viene con un ansia tremenda. Lo primero que tengo que hacer es asentarlo y que vaya aprendiendo la forma que tenemos de jugar y los conceptos. Es un chiquillo con un temperamento y genio que son de los que a mí me gustan y si sabemos canalizarlo se va a acoplar muy bien en el equipo. Tiene una gran zurda y una rapidez impresionante.

Delantero por Morlán

"Con lo que tenemos es con lo que hay que trabajar ahora mismo. Morlán se fue y nos hemos quedado con un delantero menos y lo que estamos intentando es acoplar a otro compañero en ese sitio. Cunete el año pasado en El Torno metió goles y en la segunda parte jugó Juanjo, los dos lo han hecho muy bien y estoy supersatisfecho. Si viene alguien tendrá que ser de superior categoría".

Calendario

"Siempre digo que si los primeros partidos los jugamos contra los gallitos de la categoría, mejor porque no los cogemos muy rodados, pero bueno hay que jugar contra todos".