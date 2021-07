El Jerez Industrial se encuentra inmerso en la pretemporada preparando la que va a ser su primera temporada en División de Honor, categoría en la que nunca ha militado. Los blanquiazules llegan tras diez temporadas en Primera Andaluza y con el objetivo de ir creciendo poco a poco y asentarse en una competición con siete descensos este año.

Javi Rivas confiesa estar "muy ilusionado" por su renovación en la entidad blanquiazul y con respecto a la nueva temporada apunta que "primero, a ver si podemos asentarnos, conseguir la permanencia y a partir de ahí, por qué no, mirar para arriba, siempre es bonito ilusionarse. A ver cómo se nos da".

El Jerez Industrial comenzó la pretemporada hace unos días y con los deberes hechos, ya que la plantilla está prácticamente conformada: "De lo que más contento estoy con respecto a otros años quizá sea eso, que tenemos prácticamente la plantilla cerrada y tampoco tenemos un gran número de fichas, porque siempre es interesante dejar alguna por si surge algo interesante de algún descarte de categoría superior".

La División de Honor de esta próxima temporada va a ser de las más duras que se recuerdan. Han bajado de Tercera equipos con mucho caché como Lebrijana, Arcos y Coria y recién ascendidos como Atlético Central o Ayamonte que están apostando fuerte. Por si fuera poco, habrá siete descensos: "Este año vamos a empezar con un cierto respeto porque bajan muchos equipos, pero también hay muchos que aspiran a subir. Hay que tener los pies en el suelo, aterrizar y entrar con respeto porque la categoría se las trae".

El Jerez Industrial puede ser uno de los equipos más históricos en la categoría. No en vano, militó un año en Segunda División y otro Segunda B. Pero "cuando miramos el ránking de los últimos años... Hay que saber de dónde se viene y dónde se está. El Jerez Industrial es un club laureado, con una historia impresionante y estoy superorgulloso de ser su entrenador, nunca pensé que podría llegar a entrenar al Jerez Industrial y vamos a intentar llevarlo a lo máximo posible e ilusionar a la gente y que se enganche. Pero venimos de Primera Andaluza, estamos haciendo las cosas bien y hay que ir pasito a pasito. Lo primero es asentarnos en la categoría y coger confianza. Esta categoría es muy competitiva y lo mismo le ganas al primero que a la semana siguiente pierdes con el último. Hay un salto de calidad con respecto a la categoría de donde venimos".

El ascenso en Arcos coronó a un Jerez Industrial que jugó un buen fútbol en el poco tiempo que estuvo Javi Rivas al frente del equipo. El objetivo esta temporada es de nuevo jugar bien. "En todos los equipos en los que he estado he intentado siempre inculcar la idea que me gusta. Sí es verdad que después tienes que tener mimbres. La idea es la misma y la ilusión es que los niños disfruten en el campo y se vayan haciendo futbolistas. Hay chavales con 20 o 21 años y (la categoría) debe ser un escaparate para que ellos puedan seguir creciendo. Y qué mejor que tener el balón en los pies. Hay otros entrenadores a los que les gusta defender y tener una o dos ocasiones en un partido. Sin menospreciar a nadie, mi forma es otra y me gusta trabajar con chavales jóvenes que puedan seguir creciendo. En todos los trabajos, la gente que tiene ilusión y ansia por seguir creciendo son los que al final logran objetivos".

Rivas confiesa que en muchas ocasiones se siente "más educador que entrenador" porque en un vestuario se encuentra con todo tipo de futbolistas, "unos con cualidades físicas, otros técnicas y los que son más temperamentales. La vida es un aprendizaje continuo y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Te pongo mi mismo ejemplo. Todos los años salía tres o cuatro veces expulsado o me sacaban 14 o 15 tarjetas. La temporada pasada sólo vi una amarilla. Me he equivocado en la vida bastante, pero si una persona es inteligente intenta corregir sus errores". [...] "Lo mismo pasa con los jugadores. Soy una persona que me gusta ayudar, soy profesor y me levanto todos los días intentando corregir caracteres de niños muy difíciles y aquí pasa igual. Presumo más de educardor que de entrenador. En el vestuario tenemos que ser una familia, vamos a estar muchas horas juntos, nos vamos a ver más que a muchos familiares y mi objetivo es intentar educarlos deportivamente y hacerles ver que lo mejor es potenciar lo bueno que tienes y que el contrario no saque lo peor de ti, porque a veces van a por ti si te conocen. Me ha pasado a mí en el banquillo".