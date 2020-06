El Jerez Industrial ha iniciado la segunda semana de entrenamientos de cara al partido del día 12 de julio contra el Balón de Cádiz, semifinal del 'play-off' de ascenso a la División de Honor. La principal novedad del equipo, además de las lesiones de Álex García y Jesús Barrera, es la presencia del juvenil Salvi, que se ha unido a Yony, Aday, Cangrejo, Mateo y Manu, que ya habían subido al primer equipo la pasada semana.

El técnico industrialista estuvo presente en el programa de deportes Minuto 91 de 7TV que dirige Ángel Revaliente, donde repasó la actualidad del equipo. Durán afirmó que el Balón es el equipo que en mejores condiciones físicas llegará al ‘play-off’, le gustaría que hubiera público en la grada del Barbadillo y afirmó que le “jodería” en el caso de que algún jugador haya llegado ya a un acuerdo para jugar la próxima temporada en el Xerez CD, entendiendo que “cada uno es libre”, pero “cuando haya acabado la temporada”.

Juanjo explicó la línea de trabajo que ha preparado Raúl, preparador físico del equipo, intentando buscar un equilibrio “entre meter carga de trabajo y que no haya lesiones, porque bastantes bajas tenemos ya”, en referencia a los jugadores que, por un motivo u otro, han decidido no disputar la fase de ascenso. “Raúl dispuso una primera semana de readaptación para intentar que no haya lesiones. Esta semana y parte de la que viene meteremos un poco de carga y, a partir de la siguiente, intensidad para ir cogiendo chispa”.

El Jerez Industrial inició la preparación el lunes de la semana pasada y, según Juanjo, va tarde: “Nos consta que hay equipos que incluso antes de los test ya estaban entrenando, cosa que en principio no se podía hacer. Nosotros tuvimos que esperar y pudimos empezar la semana pasada. Nos quedan dos semanas más la de preparación del partido y vamos con un tiempo superlimitado”.

El técnico cree que el Balón será “el rival que, de los cuatro, probablemente llegue en mejor forma al ‘play-off’. Nosotros jugaremos con nuestras armas, competir y sacar el partido adelante para darle a la afición una alegría porque después de estar casi toda la temporada primeros nos merecemos jugar por el ascenso”, afirmó. “Ellos físicamente llegarán mejor, pero nosotros tenemos futbolistas que han jugado en categoría superior y que a la hora de estos partidos les tiemblan menos las piernas”.

El Jerez Industrial está pendiente de que la Andaluza dé luz verde a la disputa de amistosos para llegar con minutos en las piernas al primer partido: “Edu (Villegas) habló conmigo y salió esa posibilidad. Nosotros estaríamos encantados, porque tanto a ellos como a nosotros nos vendría muy bien, los dos equipos somos de Jerez y estamos para ayudarnos, no para acuchillarnos entre nosotros”. En ese momento, se le preguntó por el interés del Xerez CD por varios jugadores suyos: “Eso se dice, yo no tengo confirmación por parte de ellos. He hablado y me han dicho que hasta que no termine el ‘play-off’ no se van a sentar con ningún equipo y creo que es lo más razonable. Si no fuese así, como entrenador, me jodería porque pienso que hay tiempo suficiente después del ‘play-off’ para negociar o hacer lo que cada uno considere, porque son libres de jugar donde quieran, pero creo que ahora no es el momento, ni por parte del jugador ni por parte de los clubes. Al final, todos tocamos futbolistas de otros equipos, pero evidentemente cuando se termina una temporada”.

El Antonio Barbadillo es del agrado del cuerpo técnico industrialista porque “se parece mucho a La Juventud, césped natural y estamos contentos con el campo donde se va a jugar el ‘play-off’. Me gustaría que fuese con público, nos merecemos estar arropados por nuestra afición y la afición merece ver a su equipo jugar por el ascenso”.

En cuanto a las posibilidades de los participantes, comentó que “somos cuatro equipos muy parejos y hay que tener cuidado porque los pequeños detalles marcarán la diferencia. Hay mucha igualdad, pero creo que todos somos una incógnita, no hemos podido preparar esto como nos hubiera gustado. Creo que de los cuatro equipos, el Balón es el rival más complicado que nos podía tocar porque es el que puede trabajar con mejores condiciones, al ser chavales cogen antes la forma y, además, es el único que puede reforzarse al poder coger jugadores del Cádiz B que tengan ficha con ellos y juveniles. Los demás somos equipos veteranos a los que el parón les perjudicará más, aunque la experiencia es un grado”.

El coronavirus ha cambiado la perspectiva de todo y las circunstancias hacen que no se pueda hablar de fracaso o decepción en caso de no ascender: “Para mí no sería un fracaso. El equipo lo va a dar todo, se dejará la vida y ascender sería una alegría para todos. Estamos deseando salir de esta categoría. La Primera Andaluza es muy complicada. Cuando inicias la competición hay 8 o 9 equipos con el objetivo del ascenso y sólo sube uno. En todas las categorías hay como mínimo dos o tres ascensos y en esta sólo uno. El descenso está muy barato, porque bajan cuatro, y el ascenso muy caro, porque además no sube el primero. Te puedes llevar toda la temporada líder, como hemos estado nosotros o al final el Puerto Real y además con una distancia grande con respecto a los demás, y llegas al ‘play-off’ y un mal día te deja fuera”. Y aunque al Jerez Industrial le vale el empate, “nosotros saldremos a ganar porque si sales a empatar probablemente pierdas”.

Y se ascienda o no, a Juanjo le gustaría seguir en la entidad, aunque también dependerá de la continuidad o no de la directiva, teniendo en cuenta que se acaba la legislatura y hay que convocar elecciones: “Yo estoy contento en el club y superencantado con la directiva, hemos tenido un gran apoyo y están en el día a día. El club está muy bien representado por Pedro Garrido y su directiva, gente humilde y trabajadora, hemos formado una gran familia y todos vamos a una. Son personas que trabajan y sacan tiempo para el club. Eso hay que valorarlo”.