La decisión de la RFAF de dar por terminada todas las competiciones sin descensos y con ascensos y la disputa del 'play-off' en la Primera Andaluza, si Sanidad lo permite, sigue acaparando voces contrarias. La Federación no estimó la propuesta de 30 de los 32 clubes en zona de fase de ascenso y tras las quejas del presidente del Puerto Real, ahora se ha pronunciado el técnico del Jerez Industrial.

Juanjo Durán tiene "muy claro" que no acudirá a los entrenamientos del equipo mientras la situación no se normalice. El preparador jerezano argumenta que su empresa se acogió a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) y no está dispuesto a poner en riesgo su puesto de trabajo: "Si no estoy trabajando, lo que no voy a hacer es no trabajar e irme a entrenar", asegura. "Si yo no puedo trabajar por las circunstancias que estamos viviendo, no es lógico que vaya a entrenar. Mi empresa me puede decir ¿qué estás haciendo? Y yo no vivo del fútbol, vivo de mi trabajo", manifiesta.

"Cuando vuelva a trabajar, podré entrenar. Es de sentido común. Muchos jugadores están en la misma situación, son padres y tienen sus trabajos y lo primero es esto. Si hay que priorizar algo, será el trabajo", explica el técnico industrialista.

"No se nos puede equiparar con Segunda B. En Tercera hay gente viviendo del fútbol, pero ¿en esta categoría? Si aquí se cobra por partido jugado y una miseria"

Además, Juanjo Durán cree que no se podrá disputar el 'play-off': "Tiene que haber seguridad para jugar. Tengo jugadores, como Maikel, que ha sido padre hace poco, tiene una niña pequeña y como ha dicho, en el último partido tuvo que marcar a Álex Expósito, que luego cayó con el Covid. Nosotros no vivimos de esto. A los futbolistas profesionales no les quedará más remedio, pero nosotros somos amateurs y si no me expongo para trabajar no lo voy a hacer para entrenar ni para un partido".

Así que el técnico espera que "la Federación sea sensata. A nosotros no se nos puede equiparar con Segunda B o Segunda A, no somos profesionales. En Tercera hay gente viviendo del fútbol, pero ¿en esta categoría? Si aquí se cobra por partido jugado y una miseria. Yo esto no lo veo ni lógico ni coherente".

Por este motivo, Durán no entiende por qué la Andaluza no ha tomado el camino de otras territoriales como la Asturiana o la Valenciana, que ha decidido ascender a todos los equipos que estaban situados en puesto de 'play-off' en el momento del parón. "Si no se puede jugar el 'play-off' de ascenso lo único que pedimos es que la misma vara de medir que han tenido con los equipos de abajo se aplique con los de arriba. Hay equipos que estaban virtualmente descendidos en otras categorías, hasta con menos dos y tres puntos en la clasificación por incomparecencias y se han salvado. Están primando a los que todo el año han hecho las cosas mal y a los que las hemos hecho bien que nos den... No veo lógico que salven a cuatro equipos del descenso, incumpliendo las propias bases de competición. Si las incumples quitando los descensos, también puedes hacer lo mismo con los ascensos, como se ha hecho en Valencia y en Asturias", señala.

Al margen de esta situación, el cuerpo técnico ha enviado a los jugadores un plan de trabajo para que lo realicen hasta finales de mayo, fecha en la que está prevista una nueva reunión telemática entre Federación y clubes y en la que, en teoría, se debe ya dar una fecha para el 'play-off'. Sobre la intención de la Federación de que se juegue, si las autoridades lo permiten, antes de final de junio, el técnico cree que es muy poco tiempo para poner a punto al equipo después de más de dos meses sin competir: "No lo veo viable. Además, nosotros dependemos de que el Ayuntamiento abra las instalaciones deportivas. Si no lo hace, no sé cómo lo haremos".