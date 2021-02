El Jerez Industrial sufrió contra el Trebujena la segunda derrota del curso, que le deja con un solo punto de ventaja sobre el Xerez DFC B a falta de cuatro partidos para acabar la primera fase de la liga. Al margen de los incidentes que provocaron la presencia de las fuerzas del orden público, el técnico Juanjo Durán se quejó de una acción puntual en la jugada previa al 1-3 en la que vio penalti sobre Xavi, aunque señaló que más determinante que el arbitraje fueron "los dos primeros goles, dos regalos nuestros".

Juanjo Durán vio así la jugada que precedió al 1-3 en las postrimerías del encuentro: "El tercer gol viene de un penalti clarísimo a Xavi, la patada suena en todo el campo. No lo pitan, nos cogen a la contra y nos hacen el tercero. Y el gol de Rubén (el 0-1) es un encontronazo, no sé si con un jugador nuestro o con un contrario y después nos pita una cesión a nosotros cuando hay otra en las primera parte de ellos y toma una decisión distinta".

El técnico apuntó que "determinante han sido los dos primeros goles, que los hemos regalado. El primero no sé si es falta o no, lo veremos en el vídeo. Pero el segundo gol es otro error evidente y que nos termina de matar. El equipo había hecho una buena primera parte, llegando bien por fuera y creando ocasiones de gol y en la segunda, hasta el gol, estaba controlado, no había ocasiones por ningún lado y tenemos una pérdida en salida de balón como nos pasó el día de la Roteña y nos cuesta otra vez un gol”.

Distancia "La pequeña ventaja que teníamos se ha reducido, se ha quedado en nada y ahora hay que apretar los dientes"

Golpe moral "No estamos en la mejor situación, pero somos los mismos que ganamos siete partidos seguidos"

Resumen "Se encuentran el gol en la primera parte y no hacen absolutamente nada más, mientras que nosotros generamos por fuera y buscamos centros al área, pero nos faltó remate"

Juanjo se muestra preocupado por los fallos de concentración defensivos porque están costando caros al equipo: "Estamos regalando demasiados goles, cosa que no hacíamos hasta hace tres jornadas, los rivales tienen buenos futbolistas y te penalizan bastante estos regalos. Para mí, ellos se encuentran el gol en la primera parte y no hacen absolutamente nada más, mientras que nosotros generamos por fuera, buscamos centros al área y en la segunda parte aguantan el resultado hasta que nos tiramos arriba y con espacios nos hacen daño".

El único que llevaba peligro, hasta su expulsión, fue Jesús Barrera por la banda izquierda, aunque "yo no lo he visto así, la verdad. En la primera parte creo que hemos llegado bien por fuera con los laterales, con centros de Joselito, Jesús Barrera y Víctor y hemos metido balones al área. Nos ha faltado remate”.

Con cuatro puntos sumados de los últimos doce, moralmente "no estamos en la mejor situación, pero somos los mismos que ganamos siete partidos seguidos y que tenemos que sacar la situación adelante. El resultado es irrelevante porque el 3-1 y el 4-1 llegan cuando ya estamos tirados arriba, Jairo ya estaba arriba y a la contra nos han hecho otros dos goles”.

La ventaja de siete puntos que ha llegado a tener el equipo con respecto al segundo se queda en uno y seis sobre el Trebujena, que ahora es tercero. "Se queda en nada, en un punto y ahora mismo nos jugamos el todo por el todo, la pequeña ventaja se ha reducido y hay que apretar los dientes y sacar adelante la situación", finalizó.