El Jerez Industrial sufrió en casa de la Roteña la primera derrota de la temporada y Juanjo Durán, técnico blanquiazul, no puso reparados: “El resultado es el que nos hemos merecido, ni más ni menos”.

El entrenador industrialista sí consideró que su equipo regaló “los tres goles”. “No hemos estado acertados, nos han ganado pero no creo que los goles sean mérito de la Roteña, sino demérito nuestro. Han sido tres regalos. Ha tocado y ya está, la actitud de los chavales ha sido buena, pero nos han condenado esos tres regalos”.

En efecto, los goles vinieron en pérdidas en salida de balón. “Sin querer que sea una excusa, esto pasa por no tener una cierta continuidad, tener tantos parones. Son errores que no solemos cometer”, apuntó.

A los blanquiazules no les queda otra que resetear porque ahora tienen tres partidos en siete días. “Sabíamos que algún día iba a llegar la derrota, aunque no pensábamos que iba a ser de esta manera. El domingo tenemos una nueva oportunidad y hay una semana para trabajar y llegar de la mejor manera posible”.

El Jerez Industrial ha sumado un punto de los últimos seis -venía de una racha anterior de siete victorias seguidas- y Juanjo no cree que afecte al equipo. “Nos quedan seis partidos y dependemos de nosotros mismos. No creo que nos vaya a afectar. Aunque nos faltan jugadores importantes, las bajas no son excusa. Sólo nos queda levantar la cabeza y pensar en el Chipiona”.

Yuni, expulsado en el banquillo y al que tuvo que sustituir Juanjo al poco de entrar porque estaba ‘encendido’ tras un rifirrafe con Rafa Delgado, apuntó que “sabemos que es un futbolista temperamental y esas cosas no pueden ocurrir. Lo hablamos ya con él y hoy lo vuelve a hacer. Estas cosas no pueden ocurrir en un campo de fútbol. Lo hablaremos con él individualmente y tomaremos una decisión”.

Mendoza, satisfecho

La otra cara de la moneda era Jesús Mendoza, técnico de la Roteña, quien valoró el triunfo frente al Jerez Industrial: "Hemos sabido rentabilizar bien nuestras ocasiones. El equipo ha trabajado muy bien, con las líneas juntas y presionando, sabíamos que tienen dificultad en la salida de balón y que juegan en largo buscando ganar la segunda jugada. Estamos contentos por estos tres puntos ante un gran equipo".

La Roteña, que se mantiene en la tercera plaza, perdió comba con los dos primeros tras un tiempo parados por 15 casos positivos COVID entre la plantilla y el cuerpo técnico. Ahora intenta reengancharse: "Nos está costando muchísimo recuperar físicamente al equipo después de lo que nos pasó con el COVID. Hasta entonces llevábamos una buena dinámica pero tuvimos que jugar esos cuatro partidos seguidos después de casi un mes parados".

El técnico fue expulsado y al cruzarse con Juanjo se dijeron unas palabras. Mendoza apela a la máxima de que lo que pasa en el campo se queda en el campo: "La primera amarilla ha sido por parar el balón, pero no estaba dentro del campo y la segunda es por una discusión entre los dos banquillos, pero no ha pasado nada más. No ha habido nada, eso se queda en el campo. En momentos calientes es normal, cada uno mira por sus intereses y por su equipo, yo miro por el mío y él por el suyo".