Muy enfadado por la imagen mostrada en Chipiona. Así estaba Juanjo Durán después del partido de su equipo en el Gutiérrez Amérigo, donde el Jerez Industrial dijo adiós a la impresionante racha de 17 partidos sin perder.

–Advirtió usted antes del partido de que si no se salía con concentración e intensidad se iba a pasar muy mal.

–Y así ha sido. No hemos estado al nivel. No hemos competido. No hemos ganado duelos individuales. No le hemos dado la importancia que tenía el partido. Nos han superado en todo. Hay que ser autocríticos. Igual que llevábamos una racha y una temporada bastante buena, esta vez ha sido un partido nefasto en todos los sentidos.

–Por buscarle otra lectura. ¿Mejor que pase ahora y no más adelante?

–Esperemos que nos sirva de lección de cara a los partidos que nos vienen ahora, que son importantes.

–¿Considera que esta derrota es una cura de humildad?

–Sí. Creo que sí. Nos hemos enfrentado a equipos que quizá nos habían hecho más daño, pero en 20 jornadas el máximo de goles que nos habían hecho eran dos y nos han metido cuatro y gracias.

–¿Por qué entra el equipo tan mal al partido?

–Llevábamos toda la semana diciendo que era un partido importante, porque además había duelos directos. Y además, el Chipiona es un equipo que allí nos dejó buenas sensaciones y la verdad no tengo explicación a que el equipo haya entrado con esta actitud, es la primera vez que nos pasa. Lo habíamos advertido y ha pasado. Tenemos que ser autocríticos. Igual que estamos a un nivel muy alto toda la temporada e incluso el jueves en el partidillo con el Xerez Fútbol Club, esta vez el equipo no ha dado pie con bola y lo hemos pagado.

–Los cambios en el descanso tampoco han dado los frutos que se buscaban.

–Después de una primera parte que no ha sido buena, buscábamos un impulso de la gente que salía desde el banquillo, que nos cambiara la imagen y meternos en el partido. Pero no han surtido efecto. A seguir trabajando y a aprender de los errores.

–Se acabó la racha.

–Ya dijimos que tenía que llegar, pero llegar es una cosa y que llegue de esta manera, otra. Estas derrotas de verdad te duelen porque ha faltado actitud. Cuando pierdes porque no has tenido el día o no te ha entrado la pelota se le da la enhorabuena a los chavales; pero cuando caes por falta de actitud, no compites, no le das la importancia que tiene el partido hay que reconocerlo, ser autocrítico y decir la verdad. Somos un equipo muy compacto, muy seguro, que no regala nada y con las ideas muy claras, pero hoy no hemos hecho nada bien.

–Todos los equipos suelen tener a lo largo de una temporada rachas mejores y peores. ¿Teme que al equipo le pueda llegar ahora un periodo no tan bueno?

–Sabemos que un momento malo tiene que llegar, pero este equipo es capaz de levantarse y esperamos que la imagen cambie en el siguiente partido. Ahora vienen partidos complicados y espero que el palo de hoy nos sirva para afrontar los siguientes con más seriedad.

–Viendo cómo ha jugado el Chipiona, es extraño que esté tan abajo.

–Sé que ha tenido problemas durante la temporada, pero ya lo decíamos en la previa, tiene nivel para estar más arriba y seguro que van a sacar cabeza en cuanto logren dos resultados positivos. Este resultado les puede dar confianza para salir de ahí y estar donde se merecen.