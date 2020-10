Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, reconocía tras el empate de su equipo frente al Algaida en la primera jornada de liga en la Primera Andaluza que habían perdido dos puntos, aunque manifestó que el equipo sanluqueño estuvo mejor en la primera mitad y ellos, mejor en la segunda. El míster jerezano apuntó que el 0-1 fue un error "que no se puede cometer" y que en la segunda parte "jugamos con más corazón que cabeza".

El preparador blanquiazul vio así el choque contra el Algaida: "Ha sido un partido disputado, lo que suelen ser los primeros partidos de las primeras jornadas, muchos nervios y muchas precipitaciones. Sabíamos que físicamente estaban por encima y ellos han tenido más ocasiones claras que nosotros en la primera parte; y en la segunda todo lo contrario, las hemos tenido muy claras, estaban mejor físicamente y ha sido más corazón que cabeza".

El Jerez Industrial sufrió desajustes defensivos, sobre todo en los primeros minutos: ""Hemos tenido problemas porque evidentemente no estamos bien, cometemos errores que normalmente no debemos de cometer. Llevamos tres semanas de pretemporada, muchos jugadores nuevos, un equipo casi nuevo y todavía nos queda mucho por trabajar y físicamente ponernos al nivel, necesitamos tres o cuatro semanas más". No obstante, apuntó que "el equipo se lo ha dejado todo en el campo, sí ha cometido errores como el primer gol, que no se puede cometer nunca. A raíz de ahí, el equipo ha reaccionado bien, hemos tenido problemas defensivamente en la primera parte y en la segunda estuvimos mejor, nos hemos volcado en su portería pero con más corazón que cabeza".

De la jugada polémica del posible penalti por una mano de un defensa sanluqueño -y que estuvo a punto de costarle la expulsión, ya que el asistente de banda mantuvo la bandera un rato levantada hasta que la bajó viendo que el colegiado no se percataba- señaló que "por lo que me dicen ha sido un penalti clarísimo aunque yo no lo he visto muy bien desde mi sitio".

El próximo fin de semana, desplazamiento a El Torno: "Nos hemos dejado dos puntos en casa, lo sabemos, y ahora tenemos que ir a El Torno a a intentar traernos los tres y hacer este punto bueno".

Por último, se le preguntó por el estado del campo: "No está en buenas condiciones y nos perjudica, esperemos que la resiembra empiece cuanto antes aunque nos tengamos que ir a otros sitio porque somos los perjudicados".