Manolo Macho Pérez 'Lolo Macho' ha sido el último jugador en llegar a las filas del Jerez Industrial. Lo hizo la pasada semana tras desvincularse del Puerto Real, cambiando al segundo clasificado por el líder. Sin embargo, el delantero no pudo debutar contra la Roteña.

Efectivamente, en el entrenamiento del pasado jueves sufría un choque con un compañero y se lastimaba la rodilla: "Me pegué una jartá de llorar", reconoce. "Tenía muchas ganas de poder ayudar al equipo y llegar y lesionarte es una faena".

El futbolista de Paterna no tiene claro si lo va a poder hacer este domingo (16:30) en el Antonio Temblador 'Barrios' de Trebujena: "Te lo digo el viernes... Me encuentro mucho mejor, pero no sé si voy a llega al partido".

Por ganas no será: "Tengo muchísimas ganas de aportar y ayudar al equipo, pero sí es verdad que el míster me ha dicho que me quiere al cien por cien para la fase decisiva del campeonato. El equipo es líder, la ventaja sobre el quinto es importante, pero los jugadores siempre queremos jugar".

Lolo Macho ha llegado coincidiendo con dos derrotas consecutivas del Jerez Industrial, frente a Chipiona y Roteña. El punta afirma que "la gente está algo tocada después de estas dos derrotas, pero la racha que llevaba el equipo no iba a durar siempre. A mí me ha tocado muchas veces vivir cosas así y de estas situaciones se sale ganando un partido".

Y nada mejor que hacerlo en Trebujena ante un equipo que no es tan sólido como años atrás: "Pero es un buen equipo y sobre todo en su campo, muy guerrillero. En la primera vuelta fui con el Puerto Real y ganamos 1-2, pero fue un partido muy competido".

Lolo salió del equipo puertorrealeño en diciembre y sólo el proyecto industrialista le ha atraído: "En Puerto Real no salí mal con nadie, pero el presidente me prometió un trabajo y al no poder cumplir tuve que irme". Asegura que "he tenido cuatro o cinco ofrecimientos, pero ninguno me atraía lo suficiente. Pero cuando me llamó el Industrial la situación cambió y pedí la baja. El club lleva un par de años intentando ficharme y yo tenía muchas ganas de jugar en un equipo tan histórico".

La distancia entre el Jerez Industrial y el Puerto Real se ha reducido a un punto. El delantero industrialista cree que aún es pronto para asegurar que estos dos equipos se jugarán el campeonato y el ascenso: "Queda todavía mucho. Es verdad que los dos tenemos una buena ventaja sobre el quinto, pero luego en la fase de ascenso puede pasar de todo. El año pasado subió el Chiclana, que fue campeón, pero el anterior lo hizo la Roteña, que fue tercera".

Y en cuanto a lo que puede aportar en el terreno de juego, Lolo Macho apunta que "el trabajo de los delanteros es hacer goles. Siempre he hecho una media de 15 goles y me gustaría acabar con esa cifra, teniendo en cuenta que hice 9 con el Puerto Real en la primera vuelta".