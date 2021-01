Oliver Sánchez, segundo entrenador del Jerez Industrial, acudió a la sala de prensa tras la victoria del equipo, la quinta consecutiva, frente al Recre Portuense debido a la sanción de Juanjo Durán. El técnico valoró el “esfuerzo” y el “sacrificio” de sus jugadores, que afrontaron el segundo partido en apenas cuatro días, y reconoció que aún tienen que mejorar bastante en cuanto al juego.

“Estamos muy contentos por el resultado, seguir con esta tónica de victorias nos hace crecer cada día, contentos con la actitud y sacrificio de los jugadores. Aunque parezca mentira, nuestro campo era un handicap. No es definitivo, pero ya estamos en la zona que debemos estar siempre”, en referencia a la posición del equipo, que se ha colocado líder del Subgrupo 2 de la Primera Andaluza.

El Jerez Industrial regresaba al campo de La Juventud, que no pisaba desde la primera jornada liguera. “Sabíamos que el hecho de no entrenar en el campo iba a ser un aspecto negativo. Pensábamos que no nos iba a costar tanto, hemos estado imprecisos en los pases, a la hora de asegurar el juego cuando lo necesitaba el equipo cuando estábamos mal colocados. Creo que lo hemos podido arreglar con el sacrificio a la hora de trabajar defensivamente. Nos hubiera gustado que el juego hubiera sido un poco mejor, pero sabemos que tanto en el aspecto físico como táctico no estamos en nuestro mejor momento. Pero tenemos la ilusión de que el equipo vaya a más con el paso de la temporada”, manifestaba el técnico.

Oliver cree que pese a todo “pudimos cerrar el partido mucho antes, pero no hemos estado acertados a la hora de decidir. El equipo crea ocasiones de gol y eso es positivo, aunque hay que mejorar a la hora de la toma de decisiones”.

Antes de comenzar el domingo la segunda vuelta en casa de la UD Algaida, el Jerez Industrial debe recuperar el último de los partidos aplazados con la Roteña. Oliver asegura que “va a ser un partido muy duro, tienen un grandísimo equipo y está ahí arriba por méritos propios. Va a ser una batalla de tú a tú, de dos candidatos a la lucha por el ascenso y sabemos perfectamente que será un partido duro. Los futbolistas están demostrando que saben sufrir, dan el do de pecho en cualquier momento y tenemos muchísima confianza todo el cuerpo técnico en ellos”.