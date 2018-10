El portero Adri vuelve al Jerez Industrial

El Jerez Industrial se ha reforzado con el fichaje de Adrián Jurado Rodríguez, conocido futbolísticamente como 'Adri', que de esta forma regresa al club blanquiazul, en el que militó a comienzos de la temporada 2015-16. El guardameta sanluqueño de 27 años llega procedente del CD Rota -al que el Jerez Industrial agradece las facilidades para su contratación- de División de Honor y viene a reforzar y dar competencia a la portería industrialista.

Adri, que antes del Rota militó en el Trebujena, Algaida, Rayo Sanluqueño y Sanluqueño, firmó por el Industrial en julio de 2015 pero tras arrancar la liga se desvinculó del club blanquiazul al no tener minutos de juego en la portería industrialista, entonces con Jairo como titular. Ahora, el portero sanluqueño espera que la historia sea distinta y asume que tendrá que emplearse a fondo: "Mi compañero Fabio es un excelente portero y sé que tendré que trabajar muchísimo para poder ganarme la titularidad”.

En declaraciones a la web oficial del club blanquiazul, Adri afirmaba que “es un honor llegar a un club con la solera e historia del Jerez Industrial. La verdad es que en mi primera toma de contacto con el club me he llevado una gratísima impresión. El míster me ha dejado claro desde el primer momento lo que espera de mí, ha sido honesto conmigo desde el primer momento y eso es importantísimo para cualquier jugador. Por otro lado la directiva también me ha transmitido muy buenas sensaciones. Son gente de club, que van de frente y que tienen las ideas muy claras respecto a las aspiraciones del equipo para esta temporada".

Adri sabe que el Industrial apunta alto y que el objetivo es el ascenso: "Sé que llego a un club que me va a exigir el máximo pero que no le quepa duda a nadie que voy a dar lo máximo para cumplir con las expectativas que han depositado en mi".

Respecto a sus nuevos compañeros, el nuevo cancerbero industrialista ha visto "que hay un vestuario muy sano y unido. Ya había tenido la suerte de compartir vestuario con Dani y Nando pero lo cierto es que todos me han acogido muy bien. Todos están muy comprometidos para conseguir llevar al club donde se merece y pienso que la plantilla tiene calidad suficiente para luchar por el ascenso de categoría. Debemos tener paciencia e intentar ser lo más regulares posible".

Adri "Lo importante es llegar al máximo a los dos últimos meses de competición porque ahí es donde verdaderamente nos jugaremos el ascenso de categoría”

Adri tiene la experiencia de la pasada temporada en el Trebujena, donde "hicimos una primera vuelta espectacular, consiguiendo 41 puntos de los 51 en juego pero finalmente acabamos terceros y llegamos muy justos al play-off donde caímos en primera ronda ante la Roteña. Lo importante es llegar al máximo a los dos últimos meses de competición porque ahí es donde verdaderamente nos jugaremos el ascenso de categoría”.

De cara a los aficionados industrialistas, Adri subraya que "los compañeros me hablan maravillas de nuestros aficionados. La respuesta del pasado domingo tras el traspié de Algeciras fue impresionante y eso siempre es de agradecer. Son parte importante en este duro camino y da tranquilidad saber que siempre podemos contar con ellos”.