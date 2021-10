Javi Rivas: "Este árbitro ha hecho bueno al del Bollullos"

Se mordía la lengua Javi Rivas para no hablar demasiado de Ordóñez Martín tras la derrota del Jerez Industrial ante el Montilla. El colegiado se hizo el sueco en la jugada del 0-2, en la que Juanan sacó una falta en corto que obstruyó Chechu. "De los árbitros no quiero hablar porque ya hable la semana pasada. Lo único que voy a decir es que este árbitro ha hecho demasiado bueno al de la semana pasada, con eso ya me sobra. Yo vengo aquí a jugar un partido de fútbol y en la segunda parte prácticamente no se ha jugado y después ha habido jugadas que, en fin, se podrían haber resuelto de otra forma. Pero bueno, el Montilla ha ganado, ha hecho su partido, al final ha hecho lo que tenía que hacer aunque desde mi punto de vista no lo vea lógico, pero bueno, y lo único que le deseo es que le vaya bien en la Liga, pero hay cosas que... Hablamos mucho de 'fair play', de valores, de educación y después vemos que en los campos de fútbol deberíamos de atajar todo este tipo de circunstancias ¿no? Gente tirándose al suelo... los árbitros deberían controlar un poco más eso", denunció.

Para Rivas, el 0-1 viene de un fallo "garrafal" de su equipo, pero no considera fallo lo que motivó el 0-2. "El segundo creo que no es un error nuestro, pero el primero es un fallo y le damos vida a un equipo que no había hecho prácticamente nada en todo el partido. Nosotros tuvimos en la primera parte una ocasión de Juanjo a bocajarro que se encuentra el portero y otra de Juli en un córner, que estaba en el área chica. A seguir trabajando y a pensar ya en el próximo partido".

Entrando más en detalle en la jugada determinante del encuentro, señaló que "hay jugadas que sacamos rápido y nos hace repetirla otra vez y en ésta, el jugador (contrario) no nos deja sacar, se la lleva, mete gol y se te queda la cara de títere. Las imágenes están ahí. Yo le echo muchas horas a esto y cuando hay factores que no dependen de mí... me voy para mi casa totalmente desolado. Era un partido que estaba bastante controlado. Con el paso de los minutos creía que nos íbamos a hacer mucho más grandes y al final nos han puesto nerviosos, no el otro equipo, sino factores que no podemos controlar".

Luego, reconoció que se estaba mordiendo la lengua para no hablar más de la cuenta: "Sí, no quiero hablar. Prefiero mejor callarme y seguir trabajando y corregir los errores que hemos cometido, no le podemos dar vida a un equipo que sí ha intentado jugar y hacer su fútbol pero que entre los tres palos no había tirado. Darle la enhorabuena y luego la actitud de algunos jugadores tirándose al suelo es normal en todos los equipos, aunque esas cosas a mí no me gustan. Hay que aguantarlo. A todo el mundo hay que desearle suerte y el día de mañana les tocará a ellos. Pero yo esas cosas no las hago", criticó.

Tampoco entiende el míster portuense el cambio de normativa una vez comenzada la competición con respecto a las sustituciones que se pueden hacer a partir del minuto 75, que viene motivada por una reclamación del Peña Rociera por presunta alineación indebida del Castilleja, que realizó tres cambios en el último cuarto de hora: "La semana pasada fuimos a jugar al campo del Bollullos y ni los árbitros sabían los cambios y se jugaron partidos con ventanas y sin ventanas y a partir de esta semana lo que quiera cada uno. Imagínate siete cambios desde el minuto 80 al noventa y tantos. Ahí ni se juega ni nada de nada. ¿A quién beneficia esto? Al equipo que vaya ganando. Esto es un sinsentido".

Sea como fuere, el Jerez Industrial ha sufrido la tercera derrota de la temporada y la segunda consecutiva. Rivas está tranquilo porque "el equipo intenta jugar a la pelota, con fundamento y creo que no ha habido ningún equipo que haya demostrado ser muy superior al nuestro. Y esta va a ser la tónica de toda la liga. Lo mismo ganas dos partidos y te metes en mitad de la tabla o arriba que pierdes dos y te metes abajo. Tenemos que madurar, saber lo que tenemos enfrente e intentar remar en la buena dirección".