Javi Rivas: "Para ganar hay que marcar al menos un gol"

La sequía goleadora está costando al Jerez Industrial engancharse a los puestos de permanencia en la División de Honor. Los de Javi Rivas acumulan ya seis partidos sin anotar, lo que se traduce en que van sumando puntos a cuentagotas: 4 de los últimos 18 disputados.

Los blanquiazules se están mostrando muy solventes en defensa. La prueba está en que sólo han recibido dos goles en las últimas ocho jornadas y sólo Espeleño (6) y Castilleja (8) han encajado menos tantos en las primeras catorce jornadas ligueras.

El problema lo tiene el equipo arriba, genera pero no concreta, falta acertar con el estoque, valga el símil taurino. Se volvió a evidenciar en Torreblanca en un par de clarísimas ocasiones malogradas, una a puerta vacía y otra que se fue al larguero. Rivas lo resumía de manera fácil: "Si no marcas no ganas partidos".

El técnico aseguraba tras el empate contra los sevillanos que la expulsión de López en el tramo final del primer tiempo fue determinante: "Teníamos el partido bastante controlado y hemos llegado un par de veces con mucho peligro, en una de ellas rematando dos o tres veces seguidas y hemos fallado a puerta vacía, pero la expulsión de López creo que dicta sentencia para el resto del partido. Teníamos planteado un partido, pero jugar con uno menos tantos minutos se nota. Intentamos hacerles peligro en la segunda parte, pero con aguantar el resultado teníamos suficiente".

Rivas valoraba el trabajo en defensa de los suyos: "No nos están haciendo goles en las últimas semanas, pero llevamos muchas jornadas sin marcar y para ganar hay que meter al menos un gol".

El técnico espera que la situación cambie pronto. Para el partido contra el Viso ya podrá contar con Antonio Jesús, uno de los artífices del ascenso que se marchó al Cabecense y que por fin podrá jugar este fin de semana. También recupera Rivas a Juanjo Ruiz, Parra y Joselito, "jugadores importantes para tener más alternativas durante los 90 minutos. A ver si le podemos dar una alegría a nuestra afición, que se la merece".