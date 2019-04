El Jerez Industrial va a Tarifa con sólo ocho jugadores 'sanos' de la primera plantilla

Sólo diez jugadores de la primera plantilla -dos de ellos, Falcón y Selu, medio lesionados- tiene disponibles Juan Luis Aguilocho para el partido que esta tarde-noche (20:00, la horita se las trae) tiene que afrontar el Jerez Industrial en el López Púa de Tarifa.

A cuatro jornadas, incluyendo la presente, para acabar la Liga, los blanquiazules no se juegan ya nada en una temporada que ha resultado ser un absoluto fracaso, sin posibilidad por tanto de luchar por un ascenso de categoría que viene persiguiendo el club desde hace varias campañas y en todas ellas sin obtener el premio.

Y por si fuera poco, el cuadro industrialista se va a presentar en Tarifa con un equipo de circunstancias, con cuatro juveniles y dos futbolistas del filial, el JJ Industrial. La ristra de bajas es larguísima. Adri Jurado vio la quinta amarilla -en el banquillo- en el partido de la pasada semana contra el Chiclana Industrial (1-1) y se une al sancionado de larga duración Jesús Barrera. Y en cuanto a las bajas por lesión, tomen nota: Rober, recuperándose aún de la operación de apendicitis; Jesús Vega, con la rodilla tocada y probablemente con el menisco dañado; Nando, lesionado desde que en Villamartín sufriera una luxación en el hombro izquierdo; Raúl Vidal, que tras recuperarse está de nuevo lesionado; Dani, ausente desde el pasado mes de diciembre con una rotura en el muslo; y los últimos en caer, Cárdenas y Álex Rodríguez.

A todo esto, Selu Olmo y Javi Falcón han entrado en la lista de convocados, pero ambos no están al cien por cien al arrastrar unas contusiones que, en otro partido, les habría dejado fuera del equipo. Aguilocho se los lleva porque con sólo ocho jugadores 'sanos' no puede arriesgarse a quedarse con menos de siete jugadores de la primera plantilla sobre el césped sopena de cometer alineación indebida en un caso similar al que ha protagonizado el Guadalcacín contra el Coria.

De esta manera, Aguilocho se lleva a los juveniles Manu (mediocentro); César (portero); Aarón (lateral derecho); y Rodri (central) y a Sebas (extremo) y Holgado (lateral izquierdo), jugadores del filial.El técnico lamenta las numerosas ausencias y apunta algunos motivos: "Parece que nos ha mirado un tuerto con tantas bajas que yo achaco en parte a la mala fortuna, porque Rober por ejemplo no tiene nada que ver, ha sido una apendicitis; pero lo demás, tanta lesión muscular, lo achaco a una mala planificación en cuanto a la preparación y en cuanto a la confección de la plantilla y que no se ha entrenado como debiera en temas de trabajo preventivo. Cuando llegamos y empezamos a trabajar con el equipo tuvimos que bajar el pie del acelerador, porque el equipo estaba cargado. Que no es querer culpar a nadie, porque hay que afrontar lo que hay y trabajar con lo que tenemos, pero no es normal tener diez jugadores. De hecho, el viernes tuvimos que suspender el entreno porque sólo teníamos seis jugadores del primer equipo".Pese a todos estos contratiempos, Aguilocho afirma que "nosotros vamos con las ganas de conseguir los tres puntos".

Alineaciones probables

Tarifa: 11º con 38 puntos.

Jerez Industrial: Pablo Abuín, Güiza, Domingo, Kevin, Holgado, Piedra, Maqueira, Manu Jiménez, Pascu, Morlán y Falcón o Selu.

Árbitro: Odero Martínez.

Campo: López Púa (20:00).