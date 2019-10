Jerez Industrial y El Torno, atractivo derbi en La Juventud

Protagonista

Juanjo Durán: "Hay que darle la importancia que tiene al partido"

El técnico del Jerez Industrial apunta que "nos enfrentamos a un equipo que nos va a poner las cosas difíciles y que viene con una motivación extra al tratarse de un derbi, que tiene futbolistas dentro de la plantilla con bastante experiencia como Julio, Rubén, Acosta, Iván, Antoñito o Félix, que estuvo este verano con nosotros y que tiene mucha proyección. Han confeccionado un equipo para no pasar apuros y disfrutar un año sin problemas y tendrán ganas de sumar y salir de la zona media baja".

A pesar de las bajas, "encaramos el partido con ilusión y muchas ganas de seguir sumando para seguir en los puestos de privilegio y 'play-off' de ascenso". No obstante, avisa: "El partido será complicado, bastante competido y ellos vendrán a ponernos las cosas muy difíciles. Le tenemos que dar la importancia que tiene al partido porque si no podemos tener problemas. Aunque ellos no han empezado bien, tienen mimbres y nos plantearán para que nos cueste ganar. La semana ha sido bastante buena de entrenamientos, seguimos con la buena dinámica de compromiso y en casa nos tenemos que hacer fuertes porque por aquí pasa asegurarnos el 'play-off' de ascenso”.