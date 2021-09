El Jerez Industrial adelanta al sábado a las seis su partido frente al Atlético Onubense

El Jerez Industrial, tras inaugurar su casillero de puntos con su empate en el último momento en Alcalá, ya prepara su cita del fin de semana, que será nuevamente el sábado a las seis de la tarde en el Pedro S. Garrido ante el Atlético Onubense, filial del Recre que ha comenzado fuerte la competición. Suma cuatro puntos, gracias a su empate a dos en La Algaba en la primera jornada y a su victoria en casa contra la Lebrijana por 1-0.

Javi Rivas, entrenador del cuadro industrialista, resalta que "va a ser una cita complicada y no podemos contar con Parra. Es un filial que lleva ya varias temporadas en esta categoría, con jugadores de calidad. Hay que trabajar duro para seguir creciendo e intentar conseguir el objetivo".

El preparador blanquiazul, al igual que tras perder ante el Coria, terminó satisfecho a medias el encuentro en Alcalá. "Empatamos al final un partido marcado por la expulsión de Parra, pero es que antes de que viese la roja ya nos podíamos haber adelantado, teníamos la situación controlada y con un jugador menos también tuvimos ocasiones. Tácticamente, supimos contrarrestar su juego. Hacía mucho calor y todo se acusa".

Expulsión injusta

Lamentó la expulsión y la consideró "totalmente injusta. No me gusta hablar de eso, pero cuando no es no es. Hubo jugadas con codazos y plantillazos y el árbitro no fue capaz de sacarle la segunda tarjeta a ninguno de ellos y al nuestro se la enseñó por un empujón. Tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores, que se dejaron la piel en el campo".

"El Coria -continúa- nos ganó en el descuento la semana pasada y en Alcalá lo marcamos nosotros. El punto es mucho porque los chavales se dejaron la piel y fue un encuentro de mucho derroche. Bajo mi punto de vista, tuvimos más opciones que ellos y hasta el gol fue un fallo claro nuestro. Me atrevo a decir que hasta el empate fue injusto por lo que hicimos durante todo el encuentro sobre el verde".

Agradecido a la afición

Además, subrayó: "El gol tenía que llegar a la fuerza, desde el banquillo empujábamos porque teníamos fe y confianza. Cuando marcó Álex nos llevamos un alegrón, lo merecíamos".

Rivas confía en su equipo y destaca que "lo más positivo que tiene este grupo es que no se rinde y tiene mucho margen de mejora. Hay que tener paciencia porque tenemos un bloque nuevo y estamos plantando cara a rivales de mucho potencial".

Por último, le hizo un guiño a la afición y le pidió apoyo. "Hay que darle las gracias porque está respondiendo fenomenal, aún tengo grabada la imagen de Arcos con el ascenso. A Alcalá se desplazaron hasta personas mayores y les prometo trabajo, nos lo vamos a dejar todo en el campo".