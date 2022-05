El Jerez Industrial clama contra el arbitraje de Mateo Sánchez ante el Torreblanca

El Jerez Industrial clama contra el arbitraje que sufrió este domingo en el Pedro Garrido contra el Torreblanca y que le supuso perder tres puntos importantísimos en la pelea por la permanencia que, a falta de cinco jornadas tiene a una distancia de siete puntos.

El club industrialista pone el foco en dos acciones que fueron determinantes para el devenir del partido. Con 0-1, el malagueño Mateo Sánchez anuló un gol legal a Juanan al estimar que hubo falta del delantero blanquiazul al portero visitante cuando las imágenes demuestran que fue un defensa sevillano el que golpea a su compañero. La otra jugada de marras se produjo en el segundo tiempo y supuso el 0-2 en una contra que a juicio de Miguel Mateo, uno de los técnicos industrialistas, fue en claro fuera de juego "de dos metros".

El entrenador blanquiazul, preguntado por la actuación del colegiado, manifestó lo siguiente: "Como dije en Ayamonte, no me gusta hablar de la actuación de los árbitros porque o te dan o te quitan, pero lo de hoy ha sido bochornoso, no ha permitido el juego en ningún momento, el Torreblanca desde el primer momento ha estado perdiendo tiempo, hemos visto en imágenes que el gol de Juanan es legal, el segundo gol de ellos desde mi posición creo que estaba dos metros largos en fuera de juego, no tenía que haber subido ese gol; y también nos dicen que el que sacan bajo palos es gol".

Para Mateo, su equipo tuvo "controlado el partido desde el primer minuto, sabíamos que ellos vendrían a buscar su oportunidad y a encerrarse atrás. Es una pena, porque hemos tenido muchas ocasiones".

Tildó de "despiste defensivo" el 0-1 del Torreblanca a los tres minutos de partido y se queda "con la actitud, garra y coraje" que sacaron sus jugadores. Reconoció que los tres puntos eran "fundamentales" y que a falta de 15 puntos y a 7 de la salvación "no nos podemos permitir más fallos" así que en El Viso "hay que ganar por lo civil o por lo criminal, sí o sí".