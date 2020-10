El Jerez Industrial conquista el III Trofeo Luis Suárez

El Jerez Industrial conquistó el viernes el III Trofeo Luis Suárez, organizado por el Club de Fútbol Sherry Atlético y que se disputó en las instalaciones de La Canaleja. El partido terminó en empate a cero y se resolvió en la tanda de penaltis.

De inicio, Juanjo Durán apostó por un once con muchos jugadores llamados a ser importantes. Estaba formado por Pablo en la portería, con Güiza y Joselito como laterales y Rubén Olid y David como pareja de centrales. Chico Benítez y Luis Castillo ocuparon el doble pivote, mientras que Barrera y Juan Rosillo se colocaron en los extremos. La mediapunta fue para David Narváez y Rubén Mancio ocupó el puesto de delantero centro.

Ante un Sherry Atlético muy bien plantado en el terreno de juego, los blanquiazules fueron poco a poco haciéndose dueños del control del partido. Fruto de ese dominio, en el minuto 23, llegó la primera ocasión. Chico Benítez desaprovechó un excelente centro de Joselito desde la izquierda para haber puesto el 0-1 en el marcador. Poco después, David Narvaéz disparó con efecto y el esférico se estrelló en el poste.

El Jerez Industrial seguía mandando gracias al buen hacer principalmente de Chico Benítez y David Narváez. Antes del descanso, un tiro de Barrera dentro del área se le marchó al lateral de la red.

Cambio de planes

El descanso fue aprovechado por Juanjo Durán para dar entrada a Vega para ocupar el doble pivote junto a Luis Castillo y Xavi se colocó en la mediapunta. Se quedaron fuera Chico Benítez y Rubén Mancio. Las variantes generaron cambios en las posiciones de David Narváez, que pasó a ocupar la banda derecha, y de Juan Rosillo, que dejó la banda derecha para ocupar la posición de ariete.

El segundo periodo comenzó como terminó el primero, con muchas ocasiones para los de Juanjo Durán. Mientras, el Sherry Atlético también estuvo a punto de ponerse por delante en el marcador en una rocambolesca jugada, que acabó en un mano a mano entre Tomás y Pablo que solucionó a la perfección el meta industrialista.

La opción más clara en los últimos compases de partido fue para el conjunto local, que aprovechó una contra para presentarse en el área pero Albertito estuvo rápido y consiguió ganar el mano a mano al delantero.

Tras no moverse el marcador en los noventa minutos de juego, la tanda de penaltis decidió el ganador. Albertito detuvo dos lanzamientos, los de Angulo y Ricky, para dar la victoria al Jerez Industrial tras convertir sus tiros Juan Rosillo y Xavi.

Juanjo, satisfecho a medias

Juanjo Durán, técnico blaquiazil, aseguró tras el partido que "me voy con una sensación agridulce. Estoy contento con la gran cantidad de ocasiones que hemos creado y me preocupa no haber convertido ninguna. De todos modos, hoy ha sido uno de esos días en los que la pelotita no ha querido entrar".

En líneas generales, se mostró "satisfecho con el rendimiento del equipo. Llevamos el peso del partido sin hacer concesiones al rival, aunque en los últimos minutos del segundo tiempo el partido se convirtió en un ida y vuelta. No me gusta y debemos corregirlo. No obstante, llevamos tres semanas de trabajo y el equipo tiene un amplio margen de mejora. También hay que felicitar al Sherry Atlético hizo un partido muy serio y su portero Rafa evitó la derrota".