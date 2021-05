El Jerez Industrial busca la final para dedicársela a Pedro Garrido

El Jerez Industrial recibe este domingo a las 12 horas al Tesorillo en un partido que va a ser muy especial para los blanquiazules, que pueden certificar el pase a la final por el ascenso de categoría. Antes del choque, y probablemente durante el mismo y al final, aflorarán muchos sentimientos. El partido va a tener una fuerte carga emocional, ya que se va a convertir en un homenaje póstumo a Pedro Garrido, presidente industrialista que perdió la vida trágicamente el pasado lunes en un accidente laboral.

En efecto, la directiva y varios amigos de Pedro Garrido han preparado varios actos de homenaje hacia la persona del presidente blanquiazul. Se ha invitado al encuentro a los expresidentes y exjugadores del equipo de la copa y la venencia, además de a los familiares.

La muerte del dirigente blanquiazul este pasado lunes ha causado un gran pesar en el deporte jerezano, que se ha volcado con la familia y el club esta semana. El Xerez CD tuvo el gran gesto de solicitar formalmente al ayuntamiento que el campo de La Juventud pase a llamarse Municipal Pedro Garrido y homenajeó al club el pasado miércoles antes de su partido contra el San Roque de Lepe. Las muestras de pesar llegaron desde todos los rincones de la provincia, la Federación Andaluza y la Española también transmitieron sus condolencias en redes sociales, así como varios estamentos de la ciudad, empezando por su Ayuntamiento.

Antes del encuentro, se llevarán a cabo varios actos y se guardará un emotivo minuto de silencio en memoria de Pedro Garrido

La plantilla y el cuerpo técnico llevan varios días deseando que llegue el domingo a las 12 para ofrecer su particular homenaje al presidente sobre el césped. Se les planteó la posibilidad de pedir el aplazamiento del partido, pero dijeron que no. No hay mejor homenaje que obtener la clasificación matemática para la final por el ascenso, ese que tanto ansiaba Pedro Garrido y que su viuda pidió a los jugadores el pasado martes en el Tanatorio.

La Gaditana dejaba sin efecto el cambio de criterio clasificatorio que anunció hace dos semanas, por lo que el Jerez Industrial se meterá en la final por el ascenso, donde ya espera el Balón de Cádiz, si empata o gana este domingo al Tesorillo. Los blanquiazules no quieren esperar más, aunque deberán controlar las emociones especiales de este partido ante un rival que ya fue capaz de derrotar 1-3 al Xerez DFC B hace unas semanas.