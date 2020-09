Jerez Industrial: ilusiones renovadas y mismo objetivo

Con varias semanas de retraso, pero el Jerez Industrial por fin ha podido comenzar la pretemporada. Lo ha hecho este martes en el campo de La Juventud con Juanjo Durán al mando de las operaciones por segundo año consecutivo, ilusiones renovadas y el mismo objetivo de la anterior campaña: el ascenso a la División de Honor Andaluza.

A las ocho de la tarde se ponía el equipo de la copa y la venencia en marcha, con mucho trabajo por hacer y pocas semanas de preparación. En efecto, si clubes como Roteña, Ubrique y Trebujena, que van a ser rivales directos de los industrialistas, ya se habían puesto manos a la obra hace al menos 15 días, los blanquiazules no han podido comenzar hasta el penúltimo día de septiembre porque el Ayuntamiento no ha abierto La Juventud hasta no tener conocimiento fehaciente del inicio de Liga, fijado para el próximo 25 de octubre.

Esto se traduce en que el Jerez Industrial va a tener apenas 21 días de intenso trabajo antes de llegar a la semana previa al primer partido liguero contra la UD Algaida. El cuerpo técnico va a tener que ir con mucho tiento para que no se produzcan lesiones, no tanto por esta premura de tiempo y sí por que la mayoría de jugadores ya sufrieron un parón entre marzo y junio y luego desde mitad de julio hasta ahora, ya que el Industrial fue uno de los equipos que disputó el ‘play-off’ de ascenso, en el que cayó eliminado por el Balón de Cádiz en la semifinal.

Unos minutos más tarde las ocho, la plantilla se ponía manos a la obra para realizar un primer entrenamiento en el que el balón ha sido el protagonista. En La Juventud se han podido ver las caras nuevas de este Jerez Industrial. Jugadores como Luis Castillo, Chico Benítez y David Narváez, que cuentan con muchísima experiencia en superior categoría y que están llamados a tirar del carro junto a los jugadores que siguen de la pasada temporada. Uno de los que no formará parte del Jerez Industrial 20/21 es Alberto Gil, mientras que el club se ha reforzado a última hora con dos caras nuevas, las del meta olvereño Rubén Zarzuela -que completa la terna de porteros con Álex García y Pablo Abuín- y el interior derecho arcense Alejandro Morales González, aunque es conocido por Xavi.

Los jerezanos tendrán el primer amistoso de la pretemporada este próximo sábado a las 19:00 horas en La Juventud apenas con cuatro entrenamientos en las piernas de los futbolistas. El rival será el Xerez Club Deportivo, que está levantando una gran expectación y que es un claro candidato al ascenso de categoría.

Además, el club trabaja para cerrar el resto de amistosos de la pretemporada. El día 10 estaba previsto jugar en Guadalcacín, aunque esta fecha puede pasar a otro día si finalmente se cierra el amistoso contra el Xerez Deportivo FC.