El Jerez Industrial, a meter la cuarta en El Puerto

El Jerez Industrial busca este domingo (12:00 horas) en el Marcos Monge de El Puerto su cuarta victoria consecutiva a domicilio para recuperar la primera plaza de la Primera Andaluza, en manos del Puerto Real tras ganar ayer en Trebujena. Los jerezanos, que la pasada semana ganaron en Conil al Barbate con un gol de Dani Castro ‘in extremis’, parten como favoritos ante un rival que trata de huir de la zona peligrosa de la tabla y que en su campo suele ser correoso e incómodo.

Esto último lo sabe bien Juanjo Durán. El técnico blanquiazul regresa a la que fue su casa las dos últimas temporadas, de la que guarda gran cariño: "Voy a un sitio donde me han tratado bien y al que tengo cariño porque fue el primer club que me dio la oportunidad de entrenar en categoría sénior. Guardo muy buenos recuerdos y buenos amigos y es bonito volver al sitio donde te has sentido querido y respaldado", declaraba hace unos días el entrenador industrialista.

El objetivo de los blanquiazules es ganar los dos partidos que restan antes del parón navideño: este domingo en el Marcos Monge y la semana que viene en el regreso a La Juventud -si no hay impedimentos por parte de Medio Ambiente- contra el Chiclana Industrial, otro adversario de la parte baja. La primera vuelta se finiquitará a la vuelta de las vacaciones (12 de enero) en casa del Algeciras B.

En el aspecto deportivo, Juanjo Durán recupera a Quintero y Velázquez, dos piezas claves en la defensa blanquiazul y que tienen posibilidades de regresar al equipo titular. Por contra, siguen con sus respectivos procesos de recuperación los lesionados Mere, Alberto del Río y Alberto Gil. Yuni se cae de la lista por sanción, mientras que Joselito y Félix no entran por decisión técnica.

De esta manera, los 18 jugadores citados son: Pablo, Álex García, Álex Rodríguez, Maikel, David, Velázquez, Güiza, Quintero, Pulido, Dani Castro, Caballero, Kevin, Agu, Lechu, Jesús Barrera, Juan Rosillo, Raúl Vidal y Alberto Piñero.

Alineación probable:

Recreativo Portuense: 11º con 16 puntos.

Jerez Industrial: Álex García, Velázquez, Maikel, Álex Rodríguez, Quintero, Pulido, Dani Castro o Kevin, Alberto Piñero, Lechu, Caballero y Juan Rosillo.

Árbitro: Adrián Ruiz Ruiz.

Campo: Marcos Monge (12:00).