El Jerez Industrial necesita la victoria ante un Bollullos muy peligroso

El Jerez Industrial se mide este sábado a partir de las 19:30 horas en el Pedro S. Garrido al Bollullos, encuentro de la vigésimotercera jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor. Los blanquiazules afrontan el choque en casa después de sumar un punto en su doble enfrentamiento con los dos últimos clasificados: Alcalá y Atlético Onubense. Los sevillanos se llevaron los tres puntos de Jerez hace dos semanas y frente al filial el cuadro de Javi Rivas empató gracias a un tanto de penalti de Kevin.

Ahora llega al Pedro S. Garrido un Bollullos instalado en la zona noble de la clasificación, quinto con 40 puntos, a cuatro del ascenso directo y a dos de la tercera plaza, que también daría el ascenso en caso de que el Ceuta B mantuviera la categoría en Tercera RFEF.

Los onubenses han ganado sus dos últimos partidos frente al Algabeño (2-3) y Lebrijana (2-1), fuera han sumado 17 puntos y afrontan el encuentro en Jerez con la necesidad de victoria para seguir en la pelea del ascenso.

Pero más necesitado está un Jerez Industrial que tiene como objetivo la permanencia en la categoría. Los jerezanos, con 26 puntos, ocupan la 12ª posición y tienen que hacerse fuertes en casa para cumplir con el reto de seguir la próxima temporada en División de Honor.

Javi Rivas recupera para el choque de este sábado a López y David Velázquez, dos hombres fundamentales en el esquema defensivo del equipo. El central se perdió el encuentro contra el Onubense por acumulación de amonestaciones, mientras que el lateral derecho tuvo que cumplir también un partido tras ser expulsado contra el Alcalá. Por contra, Caballero sigue con el proceso de recuperación y de nuevo será baja, al igual que un Rafa Delgado que todavía no ha podido debutar debido a una rotura.

El técnico portuense es consciente de que el partido contra el Bollullos va a ser "bastante complicado. Es uno de los equipos que en la primera vuelta más me gustó. Es un equipo compacto que nos lo va a poner muy difícil. A ver si podemos sacar algo positivo porque todo lo que no sea sumar de tres en tres no es satisfactorio para nosotros".

El Jerez Industrial ha podido preparar en mejores condiciones el partido en el Pedro S. Garrido después de que el Área de Deportes haya concedido al equipo un día más de entrenamiento en césped natural. Rivas espera "recuperar la línea de toque y de pase que teníamos antes de la resiembra, porque sabemos que la liga nuestra está aquí en nuestro campo, en hacernos fuertes y no dejar salir ningún punto de aquí".