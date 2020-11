El Jerez Industrial se pone a prueba ante el Chipiona en el Gutiérrez Amérigo

El coronavirus ha pasado factura al Jerez Industrial. El cuadro de Juan Durán vuelve a competir un mes después. Lo hace en el Gutiérrez Amérigo (12:00) ante el Chipiona en el que será su segundo partido de la temporada, correspondiente a la sexta jornada en el Subgrupo 2 de la Primera Andaluza.

Atrás ha quedado un duro confinamiento por el positivo de tres jugadores, la salida de la entidad de Maikel y Luis Castillo, y el aplazamiento de cuatro partidos. En el otro lado de la balanza, la incorporación a última hora de Sergio Narváez y Jairo, dos futbolistas que permiten a la plantilla dar un salto de calidad más que importante.

Los industrialistas sólo han disputado un partido esta temporada, concretamente el que abría la competición en La Juventud ante el Algaida (1-1) el pasado 25 de octubre.

Juanjo Durán tiene para el partido ante los chipioneros las bajas de Yuni y Nico Carrasco, sancionados, y la de Kevin, lesionado. En la lista tampoco están el central Jairo, que ya debutará la próxima jornada, ni David Narváez, ya que ambos llevan pocas sesiones de trabajo con el grupo. Los citados son Álex, Zarzuela, Güiza, David, Olid, Manolo, Joselito, Xavi, Chico Benítez, Vega, Barrera, Luismi, Sergio Narváez, Tejero, Víctor, Rosillo, Mancio y Samu.

Juanjo Durán, cauto

El entrenador blanquiazul espera que su equipo responda bien: "La semana de entrenamientos ha sido buena pero la respuesta en competición es diferente, todo es una caja de sorpresas. Las sensaciones son buenas pero vamos a un campo complicado. Les he recordado que allí hicimos la pasada temporada uno de nuestros peores partidos de todo el año. Hay que salir concentrados y con la mentalidad necesaria que requiere un compromiso de este tipo".

El estado físico es su principal preocupación, ya que "no estamos al cien por cien ni mucho menos debido al parón y a todos los problemas siguientes, pero creo que sí un puntito mejor que contra el Algaida. Hasta que no saltemos al campo es complicado evaluar el estado del plantel".

Bajo el punto de vista de Durán, "el Chipiona no ha empezado bien pero tiene un buen equipo, mantiene la base del año pasado y realizaron una gran campaña. Se han reforzado y han mejorado el nivel. Hay que tener en cuenta que todavía no han jugado en casa y en el Gutiérrez Amérigo se hacen muy fuertes. Cada partido es una final y no podemos fallar".

El técnico industrialista lo que sí tiene claro es que "el equipo debe saber que va a ser una cita complicada pero los tres puntos son muy importantes y vamos a por ellos. Hay que ir a por todas desde el primer minuto".

Por último, se mostró encantado con las incorporaciones de Jairo y Sergio Narváez: "Son dos jugadores con mucha experiencia y calidad que nos van a dar un plus. Jairo es un central contundente y seguro, que tiene las ideas muy claras y dos ascensos a División de Honor y tener a Sergio es un lujazo, además viene con ganas de sumar y está muy ilusionado, quiere hacer algo importante y ayudar a lograr el ascenso que todos queremos".